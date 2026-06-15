Shaun Evansin toiminta VAR-kopissa herätti keskustelua.IMAGO/Action Plus/ All Over Press
Julkaistu 53 minuuttia sitten
Feliks Heikkinen
Ruotsalaislehti Expressen ja useat muut mediat kertovat, että jalkapallon miesten MM-kisoissa Saksan ja Curacaon välisessä ottelussa VAR-tuomarina toiminut australialainen Shaun Evans on asetettu tutkintaan.
Tapahtuneen taustalla oli sunnuntaisen pelin tuomareiden esittely, jossa Evans teki kädellään eleen. Evansia on syytetty valkoisen ylivallan -symbolin käytöstä. Käsimerkin on historiallisesti tulkittu tarkoittavan OK:ta, mutta viime vuosina sitä on käytetty symbolisesti kuvaamaan valkoista ylivaltaa.
Eleessä kolme sormea tarkoittaa W-kirjainta ja peukalo sekä etusormi P-kirjainta. Australialainen valkoisen ylivallan kannattaja Brenton Tarrant teki kyseisen eleen vuonna 2019 oikeussalissa, kun hänet oli pidätetty 50 ihmisen murhasta Uuden-Seelannin moskeijoissa tapahtuneesta ampumisesta.
Evans näytti laittavansa kätensä vastaavaan asentoon. Kansainvälisen jalkapalloliiton Fifan edustaja kertoi, että liitto on tietoinen asiasta, mutta ei suostunut kommentoimaan sitä enempää.
Fifan kanssa yhteistyössä rasismia vastaan taisteleva Fare antoi oman tiedotteensa aiheesta.
– Asiantuntijoidemme mukaan kyseinen ele muistuttaa selvästi ylösalaisin käännettyä "OK" -käsimerkkiä, jota käytetään valkoisen ylivallan symbolina kansainvälisissä äärioikeistopiireissä. Miksi VAR-tuomari käyttää tätä symbolia kansainvälisessä jalkapallotapahtumassa juuri siinä kohtaa, kun hän tietää kaikkien kameroiden olevan suunnattu häneen? Se voi olla vain niin, että hän tarkoituksellisesti lähettää äärioikeistolaisen uusnatsisymbolin, lausunnossa todettiin The Athleticin mukaan.
– Huomasimme, että kahdessa seuraavassa ottelussa televisio-ohjaajat näyttivät lopettaneen VAR-tuomareiden esittelemisen televisioyleisölle. Maailmanlaajuista televisioyleisöä ei pitäisi altistaa äärioikeistolaisille henkilöille, jotka käyttävät uusnatsisymboleita, kun he valmistautuvat otteluiden katsomiseen. On selvää, että tällä erotuomarilla ei pitäisi olla enää mitään roolia näissä MM-kisoissa.
Uutistoimisto AP raportoi, että Fifa on saanut painostusta ainakin yhdeltä yhteistyökumppaniltaan, jotta Evans suljettaisiin ulos ja lähetettäisiin kotiin MM-kisoista.