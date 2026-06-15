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Ruotsalaislehti Expressen ja useat muut mediat kertovat, että jalkapallon miesten MM-kisoissa Saksan ja Curacaon välisessä ottelussa VAR-tuomarina toiminut australialainen Shaun Evans on asetettu tutkintaan.

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Eleessä kolme sormea tarkoittaa W-kirjainta ja peukalo sekä etusormi P-kirjainta. Australialainen valkoisen ylivallan kannattaja Brenton Tarrant teki kyseisen eleen vuonna 2019 oikeussalissa, kun hänet oli pidätetty 50 ihmisen murhasta Uuden-Seelannin moskeijoissa tapahtuneesta ampumisesta.

Evans näytti laittavansa kätensä vastaavaan asentoon. Kansainvälisen jalkapalloliiton Fifan edustaja kertoi, että liitto on tietoinen asiasta, mutta ei suostunut kommentoimaan sitä enempää.

Fifan kanssa yhteistyössä rasismia vastaan taisteleva Fare antoi oman tiedotteensa aiheesta.

– Asiantuntijoidemme mukaan kyseinen ele muistuttaa selvästi ylösalaisin käännettyä "OK" -käsimerkkiä, jota käytetään valkoisen ylivallan symbolina kansainvälisissä äärioikeistopiireissä. Miksi VAR-tuomari käyttää tätä symbolia kansainvälisessä jalkapallotapahtumassa juuri siinä kohtaa, kun hän tietää kaikkien kameroiden olevan suunnattu häneen? Se voi olla vain niin, että hän tarkoituksellisesti lähettää äärioikeistolaisen uusnatsisymbolin, lausunnossa todettiin The Athleticin mukaan.