Onko jatkuvasti aggresiivisempaan Amerikkaan tukeutuminen virhe, kysytään Asian ytimessä -ohjelmassa torstaina.

Maailman talousfoorumi kokoontuu Sveitsin Davosissa vuosittaiseen kokoukseen jännitteisessä tilanteessa. Kokouksessa muun muassa suurvaltojen ja -yritysten johtajat keskustelevat ajankohtaisista globaaleista aiheista.

Myös Yhdysvaltojen presidentti Donald Trumpin on määrä saapua kokoukseen myöhemmin tällä viikolla.

MTV Katsomon Asian ytimessä -ohjelmassa nähdään tänään suorana tasavallan presidentti Alexander Stubbin info Davosista kello 19.30 alkaen. Studiossa vieraana kovien kysymysten edessä on entinen ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr.).

Tekikö Suomi virheen tukeutuessaan Trumpin Yhdysvaltoihin? Presidentti uhittelee nimittäin jatkuvasti Nato-maa Tanskan itsehallintoaluetta jopa sotilaallisilla toimilla.

Trump ilmoitti lauantaina, että Suomelle ja seitsemälle muulle maalle asetetaan kymmenen prosentin tuontitulli helmikuun alusta alkaen Grönlannin takia. Kesäkuun alussa tulli nousisi 25 prosenttiin, ja tulleja olisi maksettava kaikista Yhdysvaltoihin vietävistä tuotteista, kunnes sopimus Grönlannin ostamisesta on tehty.

Tilannetta mutkistaa yhä Suomen ja Yhdysvaltojen välille vuonna 2024 solmittu puolustusyhteistyösopimus (DCA), jonka tavoitteena on sujuvoittaa maiden yhteistoimintaa kaikissa turvallisuustilanteissa.

Katso lähetys suorana MTV Katsomossa kello 19.30 ja jälkikäteen tallenteena täältä .