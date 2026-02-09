Mitä päättyvä sudenmetsästys on opettanut, kysytään Asian ytimessä -ohjelmassa torstaina.

Suden kiintiömetsästys lähti käyntiin vuoden alusta. Tammikuun puolivälissä uutisoitiin, että valtaosa tämän vuoden sallitusta sadan suden kiintiöstä, 80, oli kaadettu.

Kannattiko lähes sadan suden metsästäminen? Mitä nyt päättyvä sudenmetsästys on opettanut ja millaisen susikannan kanssa jatkossa elämme?

Studiossa vieraana kovien kysymysten edessä nähdään Suomen luonnonsuojeluliiton ympäristöpäällikkö Antti Heikkinen ja Suomen metsästäjäliiton toiminnanjohtaja Jaakko Silpola.

