Arsenalin Gabriel Martinellin toiminta Liverpoolia vastaan pelatussa Valioliiga-ottelussa nousi puheenaiheeksi Englannissa.

Liverpool ja Arsenal pelasivat torstaina maalittoman tasapelin Lontoossa. Ottelun puhuttavin tilanne nähtiin lisäajalla, kun Liverpoolin Conor Bradley loukkaantui. Bradleyn vasen jalka tökkäsi juoksutilanteessa nurmeen, minkä jälkeen hän kaatui tuskaisena maahan.

Arsenalin Martinelli turhautui Bradleylle ja yritti työntää maassa olleen Bradleyn ulos kentältä. Liverpool-pelaajat eivät pitäneet brassipelaajan tempusta ja torikokous oli valmis.

Martinelli sai tempustaan lopulta keltaisen kortin. Bradleyn loukkaantuminen puolestaan osoittautui niin pahaksi, että hänet jouduttiin kuljettamaan paareilla pois kentältä.

Ottelun jälkeen Sky Sportsin asiantuntija Gary Neville antoi täyslaidallisen Martinellille.

– Et voi työntää häntä pois kentältä. Ei noin voi tehdä. Hänen on pyydettävä anteeksi. Bradley viedään paareilla pois. Olen raivoissani Martinellille. Häpeällistä, Neville jyrisee Sky Sportsille.

Martinelli pyysi myöhemmin anteeksi Instagram-tilillään.

– Conor ja minä olemme viestitelleet, ja olen pyytänyt häneltä anteeksi. En tajunnut tunnekuohun keskellä, että hän loukkaantui vakavasti. Olen todella pahoillani reaktiostani. Toivon Conorille kaikkea hyvää ja pikaista toipumista, Martinelli kirjoittaa Instagramin tarinat-osiossa.