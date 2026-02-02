Jalkapallon Brasilian Super cupin finaalissa nähtiin sunnuntaina hämmästyttävä VAR-tuomio. Flamengon Jorge Carrascal näki punaista avausjaksolla tekemästään rikkeestä vasta tauon jälkeen.
Outo ulosajopäätös seurasi vasta sen jälkeen, kun Corinthiansin pelaajat valittivat Carrascalin kyynärpääiskusta Breno Bidonin kasvoihin vain hieman ennen taukoa.
Bidon makasi maassa useamman minuutin, ja muut pelaajat vaativat VAR-tarkastusta, jota ei ikinä tullut.
Molemmat joukkueet jatkoivat pukuhuoneeseen olettaen, että tapahtuma on loppuunkäsitelty.
Erotuomari Rafael Klein kuitenkin yllätti menemällä tarkistamaan tapahtuneen VAR-kopille, kun joukkueiden pelaajat saapuivat kentälle toiselle puoliajalle. Klein lopulta päätti, että tilanteessa oli aggressiivisuutta, ja antoi kolumbialaiselle keskikenttäpelaajalle punaisen kortin.
Tapaus raivostutti Flamengon pelaajia. Sen päävalmentaja Filipe Luis oli ymmällään.
– En ole nähnyt tuollaista aiemmin elämäni aikana, Chelsean sekä Atletico Madridin entinen puolustaja sanoi Reutersin mukaan.
– Olimme valmistautuneet pelaamaan täydellä miehityksellä, ja sitten tuo tapahtuu... En halua antaa tekosyitä tappiolle, mutta en ole koskaan nähnyt vastaavaa, Filipe Luis jatkoi.
Brasilian jalkapalloliitto CBF syyttää teknisiä ongelmia ennennäkemättömästä myöhästyksestä. Sen mukaan stadionin useat sektorit kärsivät sähkökatkosta tauon aikana. Näiden joukossa oli myös videotarkistushuone, jonka toimintakyky katkeili myös toisella jaksolla.
– Aluksi saatavilla olleet kuvat eivät antaneet vakuuttavia todisteita, minkä vuoksi ensimmäinen puoliaika päättyi normaalisti, CBF selitti varhain maanantaina antamassaan lausunnossa.
Corinthians voitti ottelun ja cup-pokaalin 2–0 Gabriel Paulistan ja Yuri Alberton maaleilla.
Kirjoittaja on MTV:n urheilutoimituksen TET-harjoittelija.