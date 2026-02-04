Rennesin Glen Kamara loukkaantui ikävästi Ranskan cupin neljännesvälierässä Marseillea vastaan. Marseillen Ethan Nwaneri sai vain keltaisen rajusta taklauksestaan.

Ranskan cupin ottelussa nähtiin ikävä loukkaantuminen, kun englantilaisnuori Ethan Nwaneri taklasi suomalaista keskikenttäpelaajaa Glen Kamaraa takaapäin. Kamaran nilkka taittui ikävästi ja hän joutui jättämään pelin kesken.

Tuomari antoi tilanne-edun Rennesille ja varoitti sitten Nwaneria, kun VAR ei ollut saatavilla tässä vaiheessa turnausta.

Viestipalvelu X:ssä L’Équipen toimittaja Herve Penot kummasteli "tuomarivirhettä".

– Miksi tällä tasolla Ranskan Cupissa ei ole VARia? Kamara olisi voinut menettää nilkkansa. Kauhea tuomarivirhe...

Kamaran Rennes hävisi ottelun luvuin 0–3.

Kirjoittaja on MTV:n urheilutoimituksen TET-harjoittelija.