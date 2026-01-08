Englannin jalkapallon Valioliigassa pelaavan Tottenhamin päävalmentaja Thomas Frank hämmensi keskiviikon iltaisen Bournemouth -ottelun lämmittelyssä, kun hän hörppi kahvia verivihollisen Arsenalin logolla varustetusta mukista.

Itse ottelussa Tottenhamin vaikea kausi sai jatkoa. Bournemouth iski voittomaalin viidennellä lisäaikaminuutilla. Tottenham on voittanut kauden 21 ottelustaan vain kuusi. Päävalmentaja Frank sai ottelun jälkeen kysymyksiä liittyen Arsenal -pahvimukiin.

– En huomannut sitä. Olisi ollu täysin idioottimaista ottaa se, jos olisin tiennyt siitä. On hieman valitettavaa, että joudun edes vastaamaan tähän kysymykseen. En tekisi mitään niin idioottimaista, Frank kertoi ottelun jälkeen.

Frank kertoi pahvimukin olleen peräisin pukuhuoneesta ja että hän juo kahvia aina ennen jokaista ottelua.

– Olemme menossa mielestäni väärään suuntaan, jos meidän pitää huolestua siitä, että minulla on toisen joukkueen logolla varustettu muki, Frank totesi.