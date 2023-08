Sihvonen: Tässä ovat SM-liigan siirtomarkkinoiden voittajat ja häviäjät – "Seuran tilanne on sekava"

Analyysini SM-liigan siirtomarkkinoiden häviäjistä, asemansa säilyttäneistä ja voittajista ei ole tiedettä – se on taidetta.

Kävin lävitse jokaisen eri seuroista lähteneen pelaajan, samoin tulleen, palautin mieleeni kyseisen pelaajan peli-ilmeen ja osalta vilkaisin myös tilastoja. Kourallinen ulkomailta Suomeen tulleista pelaajista on vielä hieman arvoituksia, olkoonkin, että lähes jokaiselta heistä ehdin nähdä harjoituspelin tai kaksi.

Lisäksi joukkueet voivat vielä vahvistua ennen ensi viikolla starttaavaa CHL:ää tai 12. syyskuuta alkavaa Liigan runkosarjaa.

Tällä erää jätin arviomatta eri joukkueiden valmennustiimien vaikutuksen pelaajiin, sehän voi olla kohottava, säilyttävä tai alentava. Kohdensin katseeni vain pelaajiin, pelaajamateriaaleihin.

Rohkea yleishuomioni on, että SM-liiga on sarjana Euroopassa verrattuna viime sesonkiin korkeintaan säilyttänyt asemansa pelaajamassan materiaalin laadun suhteen, mieluummin se on hieman pudonnut.

SM-liigan sisällä seuroista toisiin siirtyneet pelaajat "pelaavat" useimmiten keskenään nollasummapelin. Se johtuu siitä, että urheilujohtajat osaavat asiansa. Jos joku merkittävä pelaaja vietiinkin toiseen seuraan, tilalle hankittiin vastaavan tason paikkaaja. Tästä poikkeuksena on Jori Lehterän siirtyminen HIFK:hon, vastaavan kaliiberin pelaajaa Tappara ei kyennyt haalimaan itselleen.

Annan seuraavassa seuroille puolesta ja vastaan "ääniä" arvostelutuomarin ominaisuudessa. Merkittävä tai kohtuullisen merkittävä, pelaamiseen vaikuttava seuraan tullut pelaaja johtaa yhteen puoltoääneen, vastaava lähtenyt pelaaja antaa negatiivisen äänen. Mainittu Lehterä tai Michael Joly tai ylivoimapelin suvereeni sielu Juhamatti Aaltonen ja vastaavat vaikuttuvat siirrollaan kahden äänen verran. Kosolti on liikkunut myös pelaajia, jotka eivät vaikuta seurojan äänisaaliiseen hyvässä eikä pahassa.

Uuden tai lähteneen ykkösmaalivahdin luotettavuus tai ei-luotettavuus tarkoittaa niin ikään kahta ääntä suuntaansa.

Myös pelaajien vajaus tai ylenpalttisuus jollakin pelipaikalla saattaa vaikuttaa äänisaaliiseen.

Siirtomarkkinoiden häviäjät

Yksikään seura ei täysin romahtanut siirtomarkkinoiden armoilla, minun papereissani tappion kuitenkin kokivat: HPK, Ilves Jukurit, KalPa, Kärpät, Lukko ja Tappara.

HPK

HPK kuuluu häviäjiin äänin 2–6. Seuran tilanne on sekava, myös talous sakkaa ja luo ahtaat reunaehdot. Michael Jolyn siirtyminen Sveitsin Luganoon oli korvaamaton paikka. Myös Arttu Pellin siirtyminen Ilvekseen jättää loven puolustukseen. Uusi sentteri Danick Martell on arvoitus, tosin jotain lupaavaakin hänessä on. Seuran entisten pelaajien Teemu Rautiaisen ja Joni Tuulolan paluu antaa hieman valoa pimeän tunnelin päähän.

Ilves

Ilves on häviäjä siirtomarkkinoilla äänin 7–8. Pelaajien vaihtuvuus on rajua luokkaa. Käsillä on aivan kuin uusi startti. Arttu Pelli, Niklas Friman, Oula Palve ja Peter Kodytek ovat taattuja laatuhankintoja. Marek Langhammer jättää maalinsuulle ison paikattavan aukon, samoin erinomainen peruspuolustaja Jyrki Jokipakka ja kahden suunnan sentteri Tommi Tikka. Petri Kontiolan poistuminen rivistä näkynee ylivoimapelin pulmina.

Jukurit

Jukurit on niin ikään häviäjä, äänin 0–3. Hyvää on se, että vaihtuvuus joukkueessa on ollut pieni. Juhamatti Aaltosen poistuminen mikkeliläisten rivistä tulee olemaan vaikutukseltaan dramaattinen ylivoimapeliin.

KalPa

KalPa on häviäjien leirissä äänin 2–3. KalPan etu on, ettei pelaajaruletti pyörähtänyt kovin laajasti. Joukkueen runko säilyi kohtuullisen hyvin entisenä. Aleksi Elorinne ja tuore ruotsalaishankinta Filip Westerlund eivät aivan korvaa Joona Riekkistä ja Kasper Puutiota. Lisäksi esimerkiksi Juuso Könösen ja Max Görtzin lähdöt ovat takaiskuja hyökkäyspäässä.

Kärpät

Kärpät sijoittuu häviäjien puolelle äänin 3–5. En pidä Niclas Westerholmia riittävän voittavana maalivahtina, ja sitä mukaa Joel Blomqvistin ja Leevi Meriläisen lähdöt ovat iso lovi oululaisten kokoonpanoon. Martin Jandus ja Miika Koivisto korvannevat puolustuksessa lähteneet Ludvig Byströmin ja David Rundbladin, mutta kamelinselkä katkeaa negatiiviseen suuntaan, kun lähteneissä on vieläpä Topi Niemelä. Ehkä hyökkääjä Joose Anttonen menee päittäin Ville Leskisen kanssa, paino sanalla ehkä.

Lukko

Lukko on myös siirtomarkkinoiden häviäjä, äänin 2–5. Uusvanhat hankinnat Ponthus ja Pathrik Westerholm eivät mitä luultavimmin ole mestaruuskaliiberin pelaajia. Heistä Lukko ei saa puoltoääniä. Maalivahti Artom Zagidulininin menettäminen Magnitogorskiin on iso lovi. Saksan Augsburgiin lähtevässä Anrei Hakulisessa Lukko menettää sen osan DNA:taan, jossa sijaitsee tieto ja osaaminen siitä, miten keväällä voidaan voittaa kultaa.

Tappara

Tappara on siirtoruletin häviäjien porukassa äänin 3–5. Heikki Liedes, Nick Babtiste ja Otto Leskinen ovat hyviä hankintoja, mutta vaa'an se pää painaa enemmän, jossa ovat lähteneet Jori Lehterä, Mikael Seppälä, Waltteri Merelä ja Niko Ojamäki.

Siirtomarkkinoilla asemansa säilyttäneet

Nähdäkseni asemansa pelaajaruletissa säilyttivät nämä viisi seuraa: KooKoo, SaiPa, Sport, TPS ja Ässät.

KooKoo

KooKoo säilyttää asemansa pelaajaruletissa äänin 4–4. Kouvolassa on jo vuosia paikattu lähtijät hyvillä uusilla pelaajilla. Nyt korvataan Heikki Liedes Otto Paajasella, Joose Anttonen Ville Leskisellä, Teemu Rautiainen Radek Koblizekilla, Oskari Manninen Joonas Lehtivuorella ja Miska Siikonen Arttu Ilomäellä. KooKoo on hyvin likellä sitä, että se olisi jopa voittaja siirtomarkkinoilla.

SaiPa

SaiPa sinnittelee asemansa säilyttäneiden joukossa äänin 3–3. Niin hyökkääjien kuin puolustajien kuin maalivahtien taso on suurin piirtein sama kuin viime kaudella. Ottaisin mieluummin SaiPan nykyhyökkääjistön, jossa ovat Otto Kivenmäki, Jonne Tammela ja Miska Siikonen kuin edellisen hyökkääjistön, josta muun muassa Ville Meskanen meni Ilvekseen ja Tino Metsävainio Unkariin. Aaron Irvingin tapaista pakkia, joka kykenee pelaamaan isot peliminuutit, SaiPan nykyinen kokoonpano saattaa jäädä kaipaamaan.

Sport

Sport säilyttää asemansa siirtomarkkinoilla äänin 0–0. Ketään lähtijöistä ei tarvitse jäädä kaipaamaan, eikä (ruotsalaisten) uusien pelaajien muukalaislegioonasta tohdi vielä ketään nostaa sellaiseen asemaan, että Sportista voisi puhua siirtoruletin voittajana. Mitä pelaajiin tulee, erikoinen on Sportin seuraidentiteetti.

TPS

TPS säilyttää neutraalin asemansa siirtomarkkinoilla äänin 5-5. Kovia lähtijöitä on kuten maalivahti Lassi Lehtinen, puolustaja Teemu Kivihalme sekä hyökkääjät Mikael Pyyhtiä ja Arttu Ilomäki. Puntari kestää lähtijät, kun toiseen vaakakuppiin laitetaan hyökkääjät Markus Nurmi ja Petrus Palmu sekä puolustajat Oliver Lauridsen, Casimir Jürgens ja Emil Johansson.

Ässät

Ässät pitää pintansa siirtomarkkinoilla äänin 4–4. Ässät osoittaa hyvää hoksnokkaa hankkimalla riveihinsä paremmanpuoleisia peruspelaajia kuten Joona Riekkinen, Libor Zabransky, Marcus Davidsson, Jonathan Davidsson ja Markus Ojantakanen. Maalivahti Niklas Rubinin pysyminen seurassa on vahva perusta ja kulmakivi porilaisille. Kovimpia menetyksiä sen sijaan ovat puolustajat Ian McCoshen ja Nikolas Matinpalo sekä hyökkääjä Derek Barach.

Siirtomarkkinoiden voittajat

Varsinaisia voittajia siirtomarkkinoilla on mielestäni vain kolme seuraa, eivätkä nämäkään ole sitä täysin riidatta: HIFK, JYP ja Pelicans.

HIFK

HIFK on siirtomarkkinoiden voittaja niukasti äänin 4–3. Tosin tuosta potista kaksi ääntä on jyvitetty Jori Lehterällä. Ei ole takuita, onko Lehterä yhtä hyvä HIFK:ssa kuin Tapparassa. HIFK:n takalinjat ovat tulossa kuntoon, kun sinne on saatu hankittua Tony Sund ja Petteri Lindbohm. Nuoren Aaron Kiviharjun on vaikea nähdä vielä kovin merkittävästi nostavan joukkueen tasoa. Hyvä hankinta on myös hyökkääjä Joonas Rask. Selkeinä menetyksinä voidaan pitää Victor Berglundia ja etenkin Roni Hirvosta. Otto Paajanen, Otso Rantakari ja Eddie Larsson ovat myös menetyksiä, kolmannes ääntä menee heistä kustakin. Sami Lepistön uran päättyminen tässä kohtaa on kova takaisku HIFK:lle. Kera Lepistön HIFK olisi ollut SM-liigan suurin voittaja siirtomarkkinoilla.

JYP

JYP on siirtomarkkinoiden yksi kolmesta voittajasta äänin 2–1. Yhtälö on selvä: vain Joakim Kemelliä jäädään Jyväskylässä kaipaamaan; sisään tulleet Teemu Eronen ja Juuso Vainio ovat aivan SM-liigan pakkien terävintä eliittiä. Hyvää on myös se, että vaihtuvuus joukkueessa pysyy kohtuullisen pienenä.

Pelicans