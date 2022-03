Sihvonen: Tätä SM-liigan kilpavarustelussa vahvistunutta joukkoa pelkäävät nyt kaikki – Jokisen Jukurit toimi muita viisaammin

Käsillä on – sanon: todella on! – eräs kaikkien aikojen huikeimmista ja mielenkiintoisimmista jääkiekkokausista ja sen huipentumasta suomalaisen jääkiekkoilun historiassa.

Leijonat jo toi olympiakultaa Pekingistä. Kausi huipentuu koti-MM-kisoihin. Ja sitä ennen SM-liigassa ratkotaan Suomen mestaruus mielenkiintoisemmista asetelmista kuin kenties koskaan aiemmin.

Aina ennen on voinut näin maaliskuun alussa eristää SM-liigan kärjestä kolmesta neljään seuraa, joista todella suurella varmuudella tiesi jonkun olevan mestari kauden päätteeksi. Vaan nyt on eri ääni kellossa.

Potentiaalisia mestarijoukkueita on jopa kuudesta kahdeksaan, kunhan ensin saadaan setvityksi edes ne kahdeksan, jotka selviävät pelaamaan varsinaisia pudotuspelejä ensin pelattavan villikorttikierroksen jälkeen. Villikorttikierrokselta eli runkosarjan sijoilta seitsemästä kymmeneen voi aivan hyvin löytyä jopa tuleva mestari.

Kuvitellaan, että vaikkapa Kärpät jää ensin pelaamaan villikorttikierrosta, mutta joukkueessa tapahtunut viimeaikainen liikehdintä on vahvistanut oululaisia niin, että sitä voi pitää mestarikandidaattina siinä missä monia muitakin.

Muistutan tähän väliin, että sesongin alla viime syyskuussa ennustin finaalisarjassa nähtävän HIFK:n ja Kärpät. Olin myös suorastaan varma, että Mikkelin Jukurit jää runkosarjassa sijalle viisitoista. Nyt noilla ennustuksillani voi heittää vesilintua. Ja etenkin Jukurit-povaukselleni nauravat naapurin nauriitkin.

Kaikkineen edessä oleva asetelma on suorastaan rakastettava ennakoimattomuudessaan. Ensin mennään tasan kolme viikkoa runkosarjan otteluita loppuun asti, sen jälkeen sarjasijoitukset ratkotaan – SM-liiga teki varsin viisaan ratkaisun – saavutettujen pisteiden pistekeskiarvon perusteella. Koronan tähden kaikki joukkueet eivät ehdi pelata 60 runkosarjan ottelua.

Tosin olen sillä kannalla, ettei runkosarjan sijoituksilla ole nyt mahdottoman suurta merkitystä tietysti pois lukien se, että mitkä joukkueet pääsevät kuuden sakkiin ja ehkä sillä, mitkä ovat neljän porukassa tienaamassa kotietuja puolivälieräsarjoihin. Voi olla, ettei edes noilla seikoilla ole määräänsä suurempaa vaikutusta.

Nimittäin niin moniaalla eri seuroissa on vielä kerran jaettu kortteja siinä määrin uusiksi, että kaikkein ratkaisevinta on saada osin uusilla kokoonpanoilla löydettyä konstit laittaa pelitavat ja niiden toteutus pudotuspelejä silmällä pitäen voittavaan kuosiin.

Moni joukkue on saanut nyt viime tingassa vahvistuksia Jokereista, ja vähän muualtakin. Kyse on todellisista laatupelaajista läpi linjan. Niin sanotusti paperilla kyseiset uudet vahvistukset ovat ilman muuta tervetulleita seuroihinsa, mutta oma problematiikkansa on siinä, miten minkäkin joukkueen ryhmädynamiikkaa hyötyy tai kärsii siitä, että näin viimetingassa pelaaviin viisikoihin tulee muutoksia. Tohdin arvella, että vähintäänkin yhdellä mutta luultavammin kahdella tai jopa kolmella joukkueella voi olla luvassa jopa hankaluuksia uusien pelaajiensa kanssa.

Edellä mainittuun peilaten haluan nostaa esiin jo edellä mainitsemani Jukurit. Mikkeliläiset ovat toimineet viisaammin kuin muut vahvistamalla joukkuettaan pitkin kautta. Jukurit on juuri nyt monella tapaa aivan eri joukkue kuin viime syyskuussa. Pelitapa on eri, olkoonkin, että siinä on mukana myös niitä hienoja mausteita, joilla pelkästään Olli Jokinen oli päättänyt haastaa SM-liigan ikiaikaisen Meidän pelin.

Heitän tähän, kun pähkäillään kevään voimasuhteita, että ei saa unohtaa Jokisen Jukureiden yllätysvalmiutta, jos enää yllätyksestä voidaan puhua, kun niin perin pohjin on jo nyt saatu yllättyä.

Jukurit on urheilusta vastaavan johtajan Mikko Hakkaraisen johdolla tehnyt useita hankintoja pitkin sesonkia: on Aatu Rätyä, Patrik Puistolaa, Stanislav Garejevia, Kirill Maksimovia ja Oskars Batnaa. Etenkin Räty on ollut maagisen hyvä tutkapari Petrus Palmulle.

Viime metrien hankintoja

Listaan tähän alle viime hetken vahvistuksia eri joukkueisiin. Liitän mukaan muutaman kommentin peri joukkue, josta lukija voi hakea tukea tai vastakkaisia mielipiteille sille, mikä joukkueista on vahvistunut eniten tässä ikään kuin viimeisellä jaolla.

Ilves

Ilves kiinnitti viime metreillä suomalaisen kulttipelaaja Marko Anttilan, kanadalaishyökkääjä Colton Beckin ja Zlinistä, Tshekin pääsarjasta puolustaja Daniel Gazdan.

Todellinen kaappaus Ilveksen puolelta oli Jokereista Henrik Haapala, jonka jo oletettiin liittyvän Tapparan vahvuuteen. Näen tässä siirrossa dynamiikkaa, joka luo lisää jännitettä Tampereen jäsentenväliseen kilpailuun.

Ilveksen jo ennestään vahva rosteri on nyt vieläkin vahvempi.

Tappara

Tappara oli seinänaapuriaan maltillisempi, se kiinnitti Jokereista kokeneen hyökkääjä Veli-Matti Savinaisen, jonka luen niihin pelaajiin, jotka ovat parhaimmillaan, kun oikein aletaan pelata mestaruudesta. Tappara on tällä hetkellä omissa papereissani – jos katson sekä pelitapaan että kokoonpanoon – lievä ennakkosuosikki koko sarjan mestariksi.

Niin ikään Jokereista Tapparaan liittyy puolustaja Otto Leskinen. Ilman loukkaantumisia Tapparan puolustus on tällä hetkellä SM-liiga kovin.

HIFK

Stadin Kingit teki hurjat hyökkääjähankinnat. Olympiakultamitalisti Iiro Pakarinen ja laitahyökkääjä Teemu Turunen pelasivat kauden alun Jokereissa, ja nyt lopun HIFK:ssa. Kyseessä on koko Euroopan mittaluokassa kaksi huippuhyökkääjää. Eikä heistä juuri jälkeen jää kolmaskaan uusi hyökkääjä, SHL:n Örebrosta napattu Miika Salomäki.

HIFK:n hyökkääjäkalusto on nyt heittämällä SM-liigan TOP3-parhaimmistoa, jopa paras. Odotin hieman, että HIFK nappaisi riveihinsä jonkun todella laadukkaan puolustajan ja ennen muuta suurin kysymysmerkein jää ilmaan seuran maalivahtien kyky torjua mestaruustaiston arvoisesti ja tasolla.

Kärpät

Kärpät on kevään kynnyksellä sikäli poikkeus muista, että se kiinnitti riveihinsä tärkeimpään avainruutuun uusvanhan päävalmentaja Lauri Marjamäen Jokereista. Yhden näkemäni pelin perusteella Marjamäki veti heti viisikon televisiokuviin eivätkä enempää Saku Mäenalanen kuin Ville Leskinen ottelussa Ässiä vastaan enää kuskailleet kiekkoa kuin jossain junnulätkässä tavataan kuskata. Pelikuri ja alttiiksi laittaminen palasivat Kärppiin.

Kaikki seurat ja kaikki nyt viimeksi pestatut pelaajat mukaan lukien Marjamäen siirto Kärppiin on joka tapauksessa eniten yhden joukkueen suoritukseen vaikuttava siirto.

Kärpissä pelaa nyt kauden alkuun verrattuna kaksi todella kovaa puolustajaa. Ensin Kärppiin liittyi varsinainen pelitapapakki, HK Vitjazin Damir Musir ja pian sen jälkeen Jokereista äärimmäisen monipuolinen tshekkipakki David Sklenicka. Riippuen terveystilanteista, Kärpillä on luisteluttaa liki Tapparan veroiset puolustajat SM-liigan kevätjäille.

Oululaisille tutusta Julius Junttilasta – hän tuli Jokerista – on varmasti todella suuri apu Kärpille, kun oululaiset ilmoittautuvat nyt takaisin mestaruustaistoon, olkoonkin, että reitti saattaa käydä pudotuspelien villikorttikierroksen kautta.

Maalivahti Libor Kašíkilla – hän pelasi kauden alun Tšekin Extraliigan Berani Zlinissä – Kärpät varmistaa selustansa, kun Stanislav Galimov koki loukkaantumisen. Ja todella mielenkiintoinen lisä Kärppien kokoonpanoon on Dinamo Rigasta poimittu, jo Pelicansissa maalintekijän taitonsa (21 kihausta viime kaudella) osoittanut tšhekkiläinen Rudolf Cerveny.

HPK

HPK:ta voi vain onnitella, hämeenlinnalaiset kaappasivat Jokereista luonnollisimman mahdollisen pelaajan, joka saapuvilla oli, kun joukkueen vahvuuteen liittyy Niklas Friman, Kerhon kevään 2019 mestaripelaaja, johtamaan puolustusta. HPK on sarjan pitkän matkan kuntopuntarin kovin joukku tuloksen puolesta.

Myös Kärpistä siirtyvät Aleksi Mustonen ja Miihkali Teppo ovat oivia vahvistuksia HPK:lle. Mustoselle on tarjolla jopa ykkössentterin paikka, jos vain rahkeet riittävät.

HPK pelaa Jarno Pikkaraisen johdolla ja nyt Frimanin vahvistamana lätkää, jota yksikään vastustaja ei halua kohdata pudotuspeleissä.

Pelicans

Ehkä ajatukseni on hieman jääkiekkoromanttinen, kun pidän siitä tavattomasti, että Jokereista vapautunut Hannes Björninen valitsi Pelicansin, vaikka varmasti ottajia olisi ollut muuallakin. Oma seura, oma mies -periaate on ylevä ja kaunis.

Pelicansin rivit ovat rakoilleet pelillisesti jo muutaman kuukauden ajan. Björnisestä odotetaan kurssin kääntäjää, eikä suotta.

Lukko

Katselin pitkään Lukon suuntaan sillä silmällä, missä määrin tunnetusti vakavarainen seura operoisi kevään korvan siirtomarkkinoilla. Hieman yllätyin, kun Lukko ilmoitti vain yhdestä vahvistuksesta, Henri Ikosesta, joka vapautui Jokereista. Ynnää Lukon vinkkelistä oli se, että Ikonen saatiin kiinnitettyä aina kevääseen 2024 asti.