Tapparan suureksi sankariksi noussut hyökkääjä vaihtaa maisemaa – SM-liiga-seura nappasi mestarikaksikon Tampereelta

Molemmat veljekset ovat esiintyneet urallaan Ruotsin maajoukkueessa, Jonathan yhdeksän ja Marcus kolme kertaa. Jonathanilla on lisäksi vyöllään yhdeksän NHL-ottelua Ottawa Senatorsissa.

– Davidssonin veljekset ovat voittaneet viimeiset kaksi kautta putkeen sarjansa mestaruuden. Marcuksella ja Jonathanilla on juuri niitä ominaisuuksia, mitä modernissa jääkiekossa tarvitaan, eli nopeutta ja pelitaitavuutta sekä kykyä pelata erikoistilanteissa, Ässien urheilujohtaja Janne Vuorinen sanoo seuran tiedotteessa.

– Pelaajien lahjakkuus on korkealla tasolla ja ikäprofiililtaan he ovat pelaajia parhaassa iässä. Olemmekin erittäin tyytyväisiä, että he halusivat tulla Poriin kehittymään ja kantamaan vastuuta.