Sihvonen linjaa: Nämä neljä kovaa Liiga-joukkuetta joutuvat karsimaan puolivälieriin – esittelyssä runkosarjan sijat 7–10

10. KalPa

Pelaajamateriaali

Valmennus ja pelitapa

Karjalaisen pelitapavalinta on turvallinen ja looginen, mutta se on sinänsä puutteellinen SM-liigan pelilliseen olosuhteeseen. Ensinnäkin, se ei ole juurikaan säädettävissä vaikeuksien ilmaantuessa eikä viritettävissä paljoakaan vastustajan mukaan. Toiseksi, se tullaan alkavalla sesongilla lyömään laudalta vastustajien puolustuspelinopeudella. Hyökkäys- ja puolustuspelien mittelössä jälkimmäinen voittaa lähes aina, jos ajaudutaan monotoniseen pelaamiseen puolin ja toisin. Tähän yhtälöön KalPan viime kauden pelit tyssäsivät Pelicansia vastaan. Samoin käynee nyt jo runkosarjassa tämän tästä.

Sijoituksen spekulatiivinen pelivara

On puoleltani hieman mielivaltaista ennakoida ja sijoittaa KalPa sijalle 10 runkosarjan päätteeksi. Yhtä hyvin sijoitus voisi olla vaikka seitsemäs. Sentään kuuden sakkiin KalPa ei millään yllä. Sen verran päävalmentaja Karjalaisella kuitenkin on vielä oppirahoja makselematta SM-liigassa.

9. Lukko

Pelaajamateriaali

Erikoista on, että urheilujohtaja Kalle Sahlstedtilla on uskoa ja luottoa, että paluumuuttajat, Westerholmin veljekset Pathrik ja Ponthus olisivat tällä erää parempia kuin edellisellä Lukko-kierroksellaan. Panee kysymään, kun katsoo Lukon koko pelaajaalistaa, oliko sittenkin niin, että Sahlstedt tarvitsi muutama kausi sitten Pekka Virran pelaajasilmää avukseen, kun Raumalla mestarijoukkuetta rakennettiin?

Valmennus

Tomi Lämsä ei näytä kehittyneen – suhteessa vastustajien valmentajiin – juuri ollenkaan siitä, miten hän valmensi aikoinaan Jokereita ja Pelicansia SM-liigassa. Lämsän KHL-valmentajareissu päinvastoin näyttää taannuttaneen häntä taktiikan osaajana. En enää ihmettele, miksi kaikki meni niin kuin meni Lämsältä Nuorissa Leijonissa. Lämsän Lukko tapailee Meidän peliä, jossa on rivakka pystyyn pelaamisen intentio hyökättäessä. Tältä osin Lukko törmännee samoihin ongelmiin kuin edellä kuvaamani KalPa, tosin sillä erotuksella, että Lukon peli on toisteisuutensa osalta kuopiolaisia heikompaa.

Elmeri Elo / All Over Press

Elmeri Elo / All Over Press

On kuitenkin huomautettava tähän, että CHL:n vieraspeli Sveitsissä Rapperswill-Jona Lakersin vieraana kieli hieman siitä, että Lämsää olisi jollakin porukalla hieman evästetty sittenkin Virran pelisapluunan linjoille. Vaan senkään jälkeen se ei ole Lämsän omaa lätkää, mikä sekin on pulmallista.

Sijoituksen spekulatiivinen pelivara

8. TPS

Pelaajamateriaali

Silmäys TPS:n kokoonpanoon tuottaa välittömästi johtopäätöksen, ettei TPS:n kristallinkirkas tavoite ole pelata mestaruudesta. Sikäli TPS ei ole nykyään suurseura. Jopa Lahdesta tulee joukkue, Pelicans, jolla on huomattavasti laadukkaampi pelaajisto. Pienen KooKoonkin pelaajamateriaali vetelee vertoja TPS:n pelaajamateriaalille. Miten tässä on näin päässyt käymään? On selvää, ettei pelejä eikä sijoituksia ratkota paperilla, mutta menestysmahdollisuuden todennäköisyys kasvaa tai pienenee sitä mukaa, mikä määrä laadukkaita pelaajia on rosterissa. Mikä neuvoksi, TPS? Ei kai ainakaan lisää ”osaajia” hallitukseen ja urheilujohtoon, vai?