Jori Lehterän uusi seura selvisi – HIFK esitteli hurjan joukon vahvistuksia

Joukon nimekkäin on eittämättä Jori Lehterä, 35, joka juhli päättyneellä kaudella Tapparassa sekä SM-liigan että CHL:n mestaruutta. SM-liigan pistepörssissä kakkoseksi sijoittunut keskushyökkääjä iski 57 runkosarjan ottelussa tehot 11+46. Pudotuspeleissä tahti kiihtyi, kun Lehterä nakutti 14 otteluun tehot 5+12. Lehterän sopimus on kaksivuotinen.

Joni Ikonen, 24, siirtyy HIFK:hon Lahden Pelicansista vuoden sopimuksella. Kuluneella kaudella hän tehtaili 56 runkosarjaottelussa pisteet 19+14. SM-hopeaan päättyneissä pudotuspeleissä Ikonen pelasi 18 ottelussa ja saalisti tehot 2+9. Aiemmin Ikonen on pelannut SM-liigaa Ilveksessä ja KalPassa.

Puolustaja Tony Sund, 27, siirtyy HIFK-paitaan kahden Röglessä Ruotsissa pelaamansa vuoden jälkeen. Sportissa SM-liiga-uransa kaudella 2016–2017 aloittanut Sund on edustanut SM-liigassa myös TPS:ää sekä pelannut KHL:ää Dynamo Riiassa sekä Sveitsin NL-liigaa Davosin joukkueessa. HIFK:n kanssa Sund solmi vuoden mittaisen sopimuksen.

Lokakuussa 39 vuotta täyttävä Sami Lepistö palaa SM-liigaan 16 kauden tauon jälkeen. Puolustaja pelasi viime kauden Sveitsissä SCL Tigersissä. HIFK:n kanssa tehty sopimus on mallia 1+1 vuotta.

Vain 17-vuotias Aron Kiviharju siirtyy Helsinkiin Turusta ja TPS:n organisaatiosta. Ikäluokkansa suurimpiin lupauksiin maailmassa lukeutuva puolustaja pelasi päättyneellä kaudella uransa 21 ensimmäistä SM-liigan ottelua. Kiviharjun sopimus on kaksivuotinen.

Maalivahti Tomi Karhusen, 33, sopimus on yksivuotinen. Karhunen on ollut viime vuodet varsinainen kiekkokiertolainen. Kolmea Suomen mestaruutta Kärpissä ja Tapparassa juhlinut maalivahti jätti Tapparan kauden 2015-2016 jälkeen. Sen jälkeen Karhunen on edustanut 12 eri seuraa.