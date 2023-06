HIFK hankki kohutun NHL-superlupauksen – Ville Peltonen näkee Aron Kiviharjussa, 17, hyvin harvinaisia piirteitä

Aron Kiviharjun nimi on ollut vannoutuneiden kiekkoseuraajien huulilla jo pidemmän aikaa. Hiomaton timantti, lahjakkuudeltaan jopa Miro Heiskasen tasoa.

Kiviharju oli jo toissa keväänä mukana Suomen alle 18-vuotiaiden MM-joukkueessa. Kuudessa ottelussa syntyivät tuolloin tehot 0+6.

Turnauksen jälkeen Kiviharju liittyi TPS:n liigamiehistöön. Hän pääsi 16-vuotiaana näyttämään osaamistaan alkusyksyn CHL-otteluissa.

Vaikka Kiviharju oli kentän selvästi nuorin pelaaja, päätä ei huimannut. Mustapaitojen häkkipää jakoi peliä edistäviä syöttöjä ja toi kiekkoa jalalla ylös.

Lupaavien otteiden myötä Kiviharju debytoi SM-liigassa jo runkosarjan ensimmäisessä kohtaamisessa hallitsevaa mestaria Tapparaa vastaan.

Sen jälkeen tapahtui asia jos toinen, ja nyt ollaan pisteessä, missä Kiviharju kantaa punaista päällään.

Hän pelaa ensi kaudella Helsingin IFK:ssa.

Mitä tapahtui?

Kaikista suurin selittävä tekijä tulee TPS:n organisaation ytimestä. Seuran sisäiset ristiriidat ja erinäköiset vaikuttamisyritykset hiersivät pelaajien ja seurajohdon välejä. Turbulenssia riitti ja muun muassa päävalmentaja lähti yllättäen vaihtoon.

Samaan aikaan Kiviharjun sopimus oli katkolla.

Muutospäätös ei syntynyt hetkessä. Hän mietti ratkaisua pitkään.

– Kaikki ihmissuhteet ovat täysin kunnossa sinne suuntaan. Ei tässä kannata mitään siltoja poltella – se olisi ihan hölmöläisten hommaa. Pitää kuitenkin muistaa, että tämä on vain urheilua. Ei tämmöisten asioiden takia kannata mitään välejä tuhota, Kiviharju miettii MTV Urheilulle.

Kiviharju viittaa puheillaan kohuun, mikä syntyi, kun hänen HIFK-kytköksensä nousi ensikertaa esiin. Seuran jalokivi, huippulupaus, joka on ollut pienestä pitäen "tepsiläinen". Miksi ihmeessä hän lähtisi jo nyt muualle, saattoi paikallinen toimitusjohtaja ihmetellä Blankon lammaspastan äärellä.

Kuviossa on tiettyjä samoja piirteitä kuin Mikael Granlundin tapauksessa vuonna 2009. Tuolloin 17-vuotias Granlund vaihtoi Kärpistä HIFK:hon suuren kohun saattelemana. Mukana olleet osapuolet eivät halua vieläkään kommentoida kaikkia siirtoon liittyneitä yksityiskohtia.

Tällä kertaa HIFK liittyi kuvioon mukaan, kun huippulupaava Kiviharju mietti tulevaisuuden kuvioitaan.

– Halusimme istua saman pöydän äärelle. Pelaaja on kuitenkin se taho, joka nämä päätökset loppupeleissä tekee. Ei tämä mene niin, että hypimme vain vieraisiin pöytiin ja huutelemme, että "tänne, tänne, tänne!" Nuoret pelaajat ovat hyvin valveutuneita ja he miettivät omalta kannaltaan parasta vaihtoehtoa. Halusimme kertoa, että miten meillä asiat hoidetaan ja tehdään. Sen kautta päädyttiin siihen, että Aron valitsi meidät, HIFK:n urheilujohtaja Tobias Salmelainen taustoittaa.

Harvinaisia piirteitä

Mahdollisuus. Siitä puhuvat niin Salmelainen kuin HIFK:n päävalmentaja Peltonen.

– Aron teki rekrytointiprosessissa valmentajajohtoisen päätöksen. On selvää, että meillä on oma vastuumme hänen kehityspolullaan. Haluamme auttaa häntä eteenpäin. Hän saa meiltä sauman, jossa hän pystyy auttamaan meidän joukkuettamme, Peltonen lupaa.

– Rekrytointiprosessin oleellisin tekijä liittyi siihen, että olemmeko me nähneet hänet sellaisena pelaajana, kuten hän itse kokee olevansa. Hän tunsi niin, Salmelainen lisää.

Kun Peltoselta kysyy jo nyt alkaneesta yhteistyöstä Kiviharjun kanssa, kevään 1995 MM-kultasankari hymyilee.

Hänen ja Kiviharjun yhteinen taival kantaa jo vuosien taakse.

– Tapasimme ensimmäisen kerran Villen ja "Petun" (Petteri Nummelin) pelileirillä. Ville oli siellä pari kertaa mukana pelaajana ja muutaman kerran valmentajana. On mahtavaa päästä tekemään hänen kanssaan töitä. Olen todella innoissani, Kiviharju hymyilee.

Into näkyy Peltosessa, hyvin merkittävän ajanjakson alkuhetkillä. Hänen uusi suojattinsa Kiviharju kun on varauskelpoinen kesän 2024 NHL-draftissa. Ensimmäisissä arvioissa Kiviharjua on povattu aivan tilaisuuden kovimpien lupausten joukkoon.

– Aron on todella avoin, intohimoinen ja utelias nuori pelaaja, jolla riittää potentiaalia, Peltonen perkaa.

Kiviharju ei hurmaa pelkästään kiekollisella osaamisellaan. Peltosen mukaan 17-vuotiaassa nuorukaisessa on jotain poikkeuksellista.

– Hän on erittäin sinut itsensä kanssa. On hyvin harvinaista, että nuori pelaaja on noin kypsä jo tuossa iässä. Tuota on mahtavaa seurata, Peltonen kehuu.

– Aron on erittäin hyvin kasvatettu nuori mies, joka ymmärtää sen, mitä tämä laji vaatii ja minkälainen urheilija hänen pitää olla, jotta hän pystyy pärjäämään, Salmelainen jatkaa.

Salmelainen viittaa kasvatuksella Aronin isään Jani Kiviharjuun, joka voitti urallaan TPS:ssä kolme Suomen mestaruutta.

Isä-Kiviharjua vastaan pelannut Peltonen naurahtaa, kun hän vertailee kiekkosuvun jäseniä keskenään.

– Nuoremmallakin suu paukkuu kyllä jonkin verran! Peltonen hekottelee.

– Mutta kyllä "Arskalta" tulee viisaampia juttuja, Peltonen viittaa siihen, miten Jani Kiviharju tuli tutuksi todellisena agitaattorina.

Sporien pariin

Nuorempi Kiviharju on nyt ison käänteen äärellä. Hän muuttaa 17-vuotiaana yksin asumaan Helsinkiin.

– Ei ainakaan vielä huimaa! tuore stadilainen hymyilee.

– Helsingissä on vähän enemmän ihmisiä ja pidemmät välit liikkua paikasta toiseen. Muuten arki on hyvin samanlaista kuin Turussa.

Spora on tullut tutuksi ja niin edelleen?

– Juu! Pikkuhiljaa kaikkea, Kiviharju nyökyttelee.

– Ei tuossa mitään huolia tule olemaan ja vanhemmat asuvat lähellä. Ei Turun moottoritie kuitenkaan niin pitkä ole, ja sitä on varmasti mukavampi ajella Turusta tännepäin kuin sinnepäin, HIFK:n urheilupomo Salmelainen värittelee.

Kiviharjulle ei ole luvattu automaattista paikkaa HIFK:n miehistöstä. Kyse on ansaintalogiikasta.

– Urheilumaailma ei ole tasa-arvoinen, mutta oikeudenmukainen sen pitää olla, HIFK:n päävalmentaja Peltonen linjaa.

– Se, mitä annetaan, otetaan vastaan, on se sitten mitä tahansa. Ansaintalogiikka pätee ja sen kuuluukin päteä, Kiviharju allekirjoittaa.

HIFK:n urheilupomo Salmelainen muistuttaa matkasta, jonka keskellä Kiviharju taivaltaa.

– Hän on pienikokoinen, mutta hän on äärimmäisen fiksu jääkiekkoilija. Hän käyttää älykkyyttään hyväkseen kaksinkamppailutilanteissa, vieden niitä nimiinsä. Hän on paljon vahvempi, miltä hän ehkä näyttää ilman varusteita kameran edessä. Hänen isoin vahvuutensa on sisäinen motivaatio. Hän haluaa maksimoida potentiaalinsa. Jos hän haluaa pelata NHL:ssä, niin pelipaikan voittaminen HIFK:ssa ei ole hänen isoin haasteensa. Sen voittamalla hän on seuraavan stepin äärellä, Salmelainen sanoo, tiivistäen:

– Jos hän pystyy tuomaan kaikki vahvuutensa jäälle, niin hän voi hyvinkin ottaa paikan meiltä ja olla meille hyvin avulias pelaaja.

