Petteri Sihvonen lataa SM-liigan kolmesta huippuseurasta: Tämä traaginen uhkapeli vaarantaa mestaruushaaveet

Traagisin mahdollinen on sellainen tilanne, jossa jokin seura kuuluu pelaajistonsa ja valmentajien puolesta peräti mestarikandidaatteihin, mutta mestaruuden voittamisen esteenä saattaa olla ykkösmaalivahdin tason riittämättömyys.

Taponen saa HIFK:ssa tukea kokeneilta joko Tomi Karhuselta tai Niko Hoviselta , ja nuori Eemil Vinni on hänkin taustalla laskuissa mukana. Taposessa on potentiaalia, toki, mutta tuntuu erikoiselta, että muutoin mestaruuteen tähtäävä organisaatio jättäytyy tällaisen maalivahdin varaan, jonka vielä pitäisi kehittyä ja ottaa ratkaiseva askel todella voittavaksi veskariksi.

Ilveksessä Malekin taustalla odottavat vuoroaan kokenut ruotsalainen Jonas Gunnarsson ja nuori tshekki Patrik Hamrla . Ennalta kolmikko Malek, Gunnarsson ja Hamrla ei aivan vakuuta. Malekin henkinen vuori kiivettävänään on kaiken kukkuraksi se, että häntä verrataan ja hän mahdollisesti itsekin vertaa Ilveksen edelliseen huippuveskariin, Oskarshamniin siirtyneeseen Marek Langhammeriin .

Kärppien Niclas Westerholm on, tohdin sanoa, paljon mainettaan huonompi jääkiekkomaalivahti. Oululaisten maalivahtivalmentajavelho Ari Hillin on tehtävä ihmeitä Westerholmin kanssa, jos seura mielii todella olla mukana mestaruustaistelussa. Nuorten Niklas Kokon ja Visa Vedenpään varaan Kärpät ei voi vielä laskea juuri mitään.

Pelicansin Jussi Olkinuoralla on saumat olla maalivahti, joka auttaa joukkuettaan mestaruuden tavoittelussa. Tosin – ja tämä on vain minun intuitiotani – Olkinuora on veteraani, jolle koppi tarttuu vain silloin, kun hän oikein jaksaa syttyä.