HIFK löysi huippupaikkaajan Sami Lepistölle – kultaleijonalle monivuotinen sopimus

Lindbohm on aiemmin urallaan pelannut myös NHL:ssä, jossa hän on esiintynyt 49 ottelussa St. Louis Bluesin ja Florida Panthersin paidassa. Lindbohm on pelannut myös kolme kautta Sveitsin liigassa. SM-ligassa Lindbohm on aiemmin edustanut Porin Ässiä ja Jokereita.