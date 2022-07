Kommentti: SM-liigan kestomenestyjän alisuorittamiselle laitettava piste – siirtomarkkinoiden kurko ei voi epäonnistua

Jääkiekon SM-liigan pelaajasiirtoruletti on pyörinyt tasaisesti pitkin kesää. Tällä kertaa pelipöydässä on ollut yksi, joka pyyhkii muilla pöytää. Oulun Kärpät on hankinnoillaan osoittanut, että pari vuotta kestäneelle alisuorittamiselle halutaan laittaa piste välittömästi. Kasaan haalitun tasoisella miehistöllä ei vaihtoehtoja tosin olisikaan, kirjoittaa MTV Urheilun Jere Hultin.