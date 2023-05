Suomen mestari -kapteeni vaihtaa seuraa SM-liigassa

– Paajanen on erittäin monipuolinen ja luotettava keskushyökkääjä, jonka kokemus ja johtajuus tulevat olemaan meille isoja vahvuuksia, KooKoon urheilujohtaja Jarno Kultanen sanoo seuran tiedotteessa.

Paajanen on urallaan pelannut SM-liigassa 613 runkosarjan ottelua, joissa on kerännyt tehot 111+154=265. Pudotuspeleissä otteluita on takana 50 tehoin 7+20.