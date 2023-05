Tähtihyökkääjä palaa HIFK:hon: "Yhteydenpito jatkunut kaikkien näiden vuosien ajan"

Rask on pelannut HIFK:ssa aiemmin kausina 2014–19. Seuranneet neljä sesonkia menivät Ruotsin pääsarja SHL:ssä, ensin kaksi kautta Örebrossa ja sen jälkeen Luulajassa.

HIFK:sta Raskilla on meriittejä. Hän on seuran kaikkien aikojen pudotuspelien pistepörssissä Pertti Lehtosen kanssa jaetulla kakkossijalla 47 pinnalla. Edellä on vain Matti Hagman.