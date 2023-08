Tyly farmikomennus, sysimusta kevät ja MM-kisat penkin alle – Leijonien kultavahti lataa nyt maajoukkueesta: "Koin, että mulla olisi ollut annettavaa"

Tylysti farmiin

– Se ei ollut siistiä, että joukkue tippui sarjasta, ei missään nimessä. Ainakin nyt tietää, miltä se tuntuu, ja kun Suomessa on ollut paljon keskustelua siitä, niin nyt mulla on ainakin mielipide siihen asiaan.

– Sanotaan, että ei tuota toivoisi kenellekään, että tippuisi. Se on tosi rankkaa. Varsinkin niille, joilla on sopimukset sinne. Toimistolla on työntekijöitä, jotka saavat potkut, kun budjetti pienenee. Se vaikuttaa myös naisten joukkueeseen ja sen budjettiin. Siinä on paljon asioita, joihin vaikuttaa sillä, kuinka hyvin koppi tarttuu. Jos sitä ottaa niin suuren vastuun siitä asiasta. Mutta mielenkiintoista se on, moni sitä seurasi Ruotsissa. Ja niille, ketkä nousivat, se on hyvä juttu. Jonkun täytyy sitten vain tippua, Olkinuora tuumaa.