Viime kauden KHL-kapteeni siirtyy SM-liigaan – kovan hankinnan vyöllä NHL-kokemusta ja MM-menestystä

32-vuotias Jordan on Pelicansilta kovan kaliiberin hankinta ja ensimmäinen SM-liigaan siirtyvä pelaaja, joka on pelannut vielä viime kaudella venäläisvetoisessa KHL:ssä. Jordan aloitti viime kauden vuodesta 2017 lähtien edustamassaan Amur Habarovskissa, jonka kapteeniksi hänet oli viime sesongiksi ylennetty.

"Toivon ja uskon, että voin olla osa jotain suurta"

Jordanilla on maajoukkueesta viime vuonna Tampereella voitettu MM-pronssi. Hän on pelannut kaikkiaan kuusissa miesten MM-kisoissa, yksissä olympialaisissa ja yhdessä World Cupissa.

Jordan on tahkonnut urallaan myös 79 NHL-ottelua. Hän pelasi KHL:ssä vuodesta 2016 viime vuoteen saakka: ensimmäisen KHL-kautensa Ak Bars Kazanissa ja sen jälkeen Amurissa.

– Häneltä löytyy poikkeuksellisesta puolustuspelin sekä alivoimapelaamisen erikoisosaamista. Kyseessä on henkilö, joka on pelannut pitkään niin Pohjois-Amerikassa kuin idässä, ja toiminut kapteenina joukkueissaan. Päättyneissä MM-kisoissa hän toimi Tshekin varakapteenina. Loistava persoona ja asennepuolen jätkä. Kaikki jää aina kentälle. Hän on varmasti loistava esimerkki meidän nuorille jätkille siitä, mitä kansainväliselle huipulle pääseminen vaatii, Niemelä ruotii.