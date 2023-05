SM-liiga-seura kiinnitti kahta SM-kultaa Tapparassa juhlineen puolustajan

Elorinne on ennen KalPaa edutanut SM-liigassa Tapparaa ja Ilvestä. Hän voitti Tapparan paidassa Suomen mestaruuden vuosina 2016 ja 2017.

Kaikkiaan SM-liigan runkosarjan otteluita on vyöllä 438. Niissä pisteitä on kertynyt 26+51. Pudotuspelejä mies on tahkonnut 91 ottelun verran.