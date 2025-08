SM-liigaseura Ilves täräytti uuden pelaajahankinnan

Jääkiekon SM-liigaseura Tampereen Ilves vahvistaa rivejään kanadalaishyökkääjällä.

Ilves on tehnyt yksivuotisen sopimuksen Luke Henmanin kanssa.

25-vuotias kanadalaissentteri on tahkonnut viime kaudet AHL-sarjaa Coachella Valley Firebirdsissä. Hän nakutti tuoreimmalla sesongilla 59 runkosarjaottelussa tehot 6+10=16. Kuudessa pudotuspeliottelussa Henman merkkautti yhden syöttöpisteen.

Henman on Carolina Hurricanesin varaus kesän 2018 NHL-draftista (#96).

– Luke Henman on pelannut viime vuosina erittäin hyvässä AHL-joukkueessa. Hän pystyy pelaamaan ja pelaa mielellään kaikilla eri pelipaikoilla hyökkäyksessä. Juniorivuosinaan hän pelasi hyökkäävässä roolissa tehokkaasti, kun taas ammattilaistasolla hänen roolinsa on ollut puolustavampi, mutta erinomaisena joukkuepelaajana hän on aina jokaisella pelaamallaan tasolla löytänyt keinonsa, miten auttaa joukkuetta, kuvailee Ilveksen urheilujohtaja Timo Koskela seuran tiedotteessa.

Henman teki muutama vuosi sitten historiaa, kun hänestä tuli NHL-seura Seattle Krakenin ensimmäinen sopimuspelaaja.

Ilveksen mukaan Henman liittyy tupsukorvajoukkueeseen "mahdollisimman pian, missä voi kuitenkin kestää vielä viikkojakin nykyisten maahanmuuttosäännösten takia".

Ilves pelaa kesän ensimmäiset harjoituspelinsä ensi viikolla Tampere Cupissa.