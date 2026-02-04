PET-kuvantamisessa selvisi, että väkivaltarikollisten vankien aivot poikkeavat muiden aivoista.

Väkivaltarikoksista puhuttaessa pohditaan usein sitä, mikä saa ihmisen tekemään pahoja asioita. PET-kuvantamisella tutkittiin parinkymmenen vakavia väkivaltarikoksia tehneiden vankien aivoja ja selvisi, että väkivaltarikoksiin syyllistyneiden aivot poikkeavat muusta väestöstä.

Turun yliopiston aivotutkija ja professori Lauri Nummenmaan mukaan vankeja oli suhteellisen helppo saada mukaan tutkimukseen, sillä suomalaiset suhtautuvat myönteisesti tieteeseen. Mutta mitä tutkimuksesta sitten selvisi, kun kuvannettavana oli pahoihin väkivaltarikoksiin syyllistyneitä, joilla oli psykopaattisia piirteitä?

– Havaitsimme, että heillä oli normaaliin väestöön verrattuna aivojen poimutuksen ohenemaa, esimerkiksi otsalohkossa, joka säätelee tunteita. Ohenemaa oli myös aivojen alueilla, jotka tuottavat tunnereaktioita syvällä keskiaivoissa ja sitten myöskin niillä alueilla, jotka tuottavat meille kehollisia kokemuksia, kun me voimakkaita tunteita koetaan, kertoo Nummenmaa.

Aivojen poikkeavuus ei tarkoita rikollista polkua

Vaikka muutokset aivoissa ovat hyvin suurella todennäköisyydellä synnynnäisiä, se ei kuitenkaan automaattisesti tarkoita sitä, että ihmisestä tulee paha. Aivojen rakenne ei siis yksistään selitä sitä, että edessä oli väkivaltainen kierre.

– Meidän geenimme eivät ole deterministisiä, että ne määräisivät meidän kohtalomme. Ne vain muokkaavat alttiuksia toimia tietyllä tavalla. Ja sitten meidän omat päätökset vaikuttavat siihen, miten ne ilmenevät, sanoo Nummenmaa.

Koska nyt tiedetään, että aivojen rakenne voi väkivaltarikoksia tehneillä olla poikkeava, voidaan tuloksia hyödyntää esimerkiksi hoitopolkua suunniteltaessa.

– Hoitoihin voidaan ottaa kantaa. Tiedämme, että kannattaako meillä hoito keskittää tunteiden säätelytaitojen kehittämiseen vai esimerkiksi tunneimpulssien tuottamiseen tai johonkin muuhun, sanoo Nummenmaa.

Aggressiivisuus on osa ihmistä

Jokainen meistä pystyy tarvittaessa väkivaltaisiin tekoihin, vaikka sellaisia ei haluaisi tehdä. Ihmiset tarvitsevat aggressiivisuutta puolustautumiseen.

– Jos joku vaikka meidän kimppuun hyökkää kaupungilla, niin kyllähän meidän pitää pystyä satuttamaan hyökkääjää, jotta pystymme itse selviämään hengissä ja pakenemaan tilanteesta, sanoo Nummenmaa.

Entä miten tunteet ohjaavat päätöksentekoa, ja miten tunne vaikuttaa koko kehossa? Katso jutun yllä olevalta videolta.

