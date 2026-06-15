Kansanedustaja Jarno Limnell (kok) joutui väkivaltaisen hyökkäyksen kohteeksi Santiagon kaupungissa Chilessä.

Kokoomuksen kansanedustaja Jarno Limnell kertoo Facebookissa tulleensa ryöstetyksi ja pahoinpidellyksi Chilen pääkaupungissa Santiagossa.

– Kyllä pelästyin. Olin kävelemässä keskellä päivää Santiagon keskustan kävelykaduilla, kun 5–6 miestä hyökkäsi yllättäen ja väkivaltaisesti kimppuuni. Kaikki tapahtui todella nopeasti. He repivät koruni ja pakenivat paikalta, Limnell kirjoittaa julkaisussaan.

– Tilanne oli kovakourainen: paitani repeytyi ja kehooni jäi useita jälkiä, hän jatkaa.

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Limnell kirjoittaa hakeutuneensa poliisien luokse välittömästi tapahtuneen jälkeen.

Hän kertoo olleensa helpottunut siitä, etteivät hyökkääjät käyttäneet teräaseita, eikä hänelle käynyt vakavammin.

– Voin olosuhteisiin nähden hyvin, Limnell kirjoittaa.

Hän kertoo olevansa huomenna puhumassa Chilen senaatissa.

Limnell antaa vielä julkaisussaan erityiskiitoksen nopeasta tuesta Suomen suurlähetystölle Chilessä.