Jalkapallon miesten MM-kisoissa Norsunluurannikko otti 1–0-voiton Ecuadorista Yhdysvaltojen Philadelphiassa maanantain vastaisena yönä.
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Jalkapallon MM-kisat 2026
11.6.–19.7.
MTV lähettää 52 ottelua MTV Katsomossa sekä 32 peliä myös MTV3-kanavalla. Tarkemmat ottelukohtaiset tiedot löydät tästä otteluohjelmasta.
Voittomaali syntyi varsinaisen peliajan viimeisellä minuutilla Amad Diallon upotettua pallon verkon vasempaan alakulmaan Stephane Singon syötöstä.
Ottelussa nähtiin neljä keltaista korttia, joista kolme annettiin Norsunluurannikolle maalittomaksi jääneen ensimmäisen puoliajan aikana.