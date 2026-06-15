Sebastian Ahon isä Harri Aho todisti poikansa suurta hetkeä Vegasissa varhain Suomen aikaa maanantaiaamuna, kun Carolina varmisti Stanley Cup -mestaruuden 3–0-voitolla Vegas Golden Knightsista. Pudotuspeleissä tehot 5+7 ja loppuotteluissa 1+4 tehnyt Aho liittyi suomalaisten Stanley Cup -voittajien joukkoon 19. pelaajana.

Isä-Aho huokui langan päässä helpottunutta tyytyväisyyttä vain muutamia tunteja kuudennen finaalin jälkeen.

– Aivan huikea juttu. Olen iloinen pojan ja koko joukkueen puolesta. Siellä on tehty paljon asioita oikein. Jos joskus niin nyt nimenomaan joukkue oli se juttu. Aivan huikea suoritus koko joukkueelta voittaa tämä pokaali, joka on yksi vaikeimmista voittaa, Aho kommentoi MTV Urheilulle.

Vaikutelmaansa mestarijoukkueesta Aho kuvaili yhtenäiseksi ja sitoutuneeksi.

– Tuossa on vaikka minkälaisia juttuja tapahtunut pudotuspelien aikanakin ja aina on noussut uusia miehiä esiin. Aivan uskomattoman hieno joukkue.

Sebastian Ahon NHL-ura ja aikakausi Carolinassa käynnistyi kaudella 2016–2017. Joukkueensa johtaviin pelaajiin jo kauan lukeutunut Aho on yltänyt pudotuspeleihin tämän tästä, mutta Stanley Cupista joukkue ei ollut tosissaan päässyt pelaamaan.

– Parina ensimmäisenä vuotena (Sebastian) ei päässyt tavoittelemaan mestaruutta, kun joukkue ei ollut pudotuspeleissä. Sen jälkeen kahdeksan vuotta peräkkäin playoffeissa. Se on mun mielestä poikkeuksellisen kova suoritus. Jos olet sen joukkueen johtava pelaaja, kyllä siinä on asioita varmaan tehty oikein.

– Joukkueessa on ollut myös paljon hyviä mentoreita. Nostaisin esiin Jordan Staalin, joka on ollut varmasti iso apu. Kun miettii, millainen joukkuepelaaja Staal on, hän on varmasti näyttänyt esimerkkiä omalle pojalleni.

37-vuotias Staal teki finaalisarjassa kuusi maalia ja palkittiin niiden päätteeksi historian vanhimpana pudotuspelien arvokkaimpana pelaajana.