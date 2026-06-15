Neuvottelut Ukrainan ja Moldovan EU-jäsenyydestä avataan virallisesti tänään.
Eurooppa-neuvoston mukaan neuvotteluiden ensimmäinen vaihe koskee muun muassa oikeusvaltiota ja demokratiaa.
Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi sanoi perjantaisessa päivityksessään X-viestipalvelussa, että neuvottelujen alkaminen merkitsee ukrainalaisille merkittävää poliittista ja moraalista tukea.
EU:n jäseneksi päästäkseen valtiolla on oltava vakaat instituutiot, jotka takaavat esimerkiksi demokratian ja ihmisoikeudet. Lisäksi ehdokasmaiden on valmistauduttava panemaan täytäntöön EU:n lait ja normit.