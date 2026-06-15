Iran ja Yhdysvallat ovat päässeet sopuun rauhasta, kertoo neuvotteluissa välittäjänä toimiva Pakistan. Sopimus on määrä allekirjoittaa Sveitsissä perjantaina.

Sopimuksen myötä maat sopivat myös aselevosta Lähi-itään. Aselepo koskee niin ikään Libanonia, joka on ollut mukana konfliktissa.

Pakistanin pääministerin mukaan Yhdysvallat ja Iran tapaavat vielä alkavalla viikolla ennen allekirjoitusseremoniaa.

Axios: Kyseessä sopimus puitejärjestelyistä

Uutistoimisto Axiosin mukaan maat ovat sopineet puitteista, joilla niiden välistä tulitaukoa jatketaan 60 päivällä. Virallisen allekirjoitusseremonian odotetaan tapahtuvan perjantaina, ja sen jälkeen on määrä aloittaa ydinneuvottelut.

Mediatietojen mukaan nyt 60 päivän aikana tästä eteenpäin on tarkoitus allekirjoittaa rauhansopimus.

YK: Kriittisen tärkeä askel

Yhdysvaltojen ja Iranin sopu rauhasta on kriittisen tärkeä askel pysyvämmälle rauhalle Lähi-idässä, sanoo YK:n pääsihteeri Antonio Guterres lausunnossa. Guterres toivoo, että maat ponnistelevat nyt lopullisen rauhan sopimiseksi.