Uutistoimisto Axiosin mukaan maat ovat sopineet puitteista, joilla niiden välistä tulitaukoa jatketaan 60 päivällä. Virallisen allekirjoitusseremonian odotetaan tapahtuvan perjantaina, ja sen jälkeen on määrä aloittaa ydinneuvottelut.
Mediatietojen mukaan nyt 60 päivän aikana tästä eteenpäin on tarkoitus allekirjoittaa rauhansopimus.
Yhdysvaltojen ja Iranin sopu rauhasta on kriittisen tärkeä askel pysyvämmälle rauhalle Lähi-idässä, sanoo YK:n pääsihteeri Antonio Guterres lausunnossa. Guterres toivoo, että maat ponnistelevat nyt lopullisen rauhan sopimiseksi.
Myös Hormuzinsalmi on määrä avata laivaliikenteelle.
Yhdysvaltain presidentti Donald Trump kommentoi asiaa Truth Social -viestipalvelussa seuraavin sanoin:
– Täten valtuutan täysin Hormuzinsalmen avaamisen vapaalle merenkululle, ja samanaikaisesti valtuutan Yhdysvaltain laivaston saarron välittömän purkamisen. Maailman laivat, käynnistäkää moottorinne. Antakaa öljyn virrata!
Trump kommentoi myöhemmin toisessa päivityksessä, että Hormuzinsalmi avattaisiin perjantaina sen jälkeen, kun sopimus Yhdysvaltain ja Iranin välillä on allekirjoitettu.
Neljä maata valmiita päättämään Iran-pakotteensa
Britannia, Ranska, Saksa ja Italia kertovat valmistautuvansa päättämään Iranille asettamansa pakotteet.
Yhteislausunnon mukaan maat ovat valmiita päättämään pakotteet, kun Iran kertoo selkeistä seuraavista askeleista ydinohjelmansa suhteen. Vaatimuksena on, että Iran sitoutuu olemaan kehittämättä ydinasetta.
Öljyn hinta laskussa ja pörssit nousussa
Öljyn hinnat putosivat reippaasti maanantaina sen jälkeen, kun Yhdysvallat ja Iran kertoivat päässeensä sopuun rauhasta.
Öljyn Pohjois-Amerikan WTI-laadun hinta putosi lähes viidellä prosentilla asettuen hieman alle 81 dollariin barrelilta. Brent-laadun raakaöljyn hinta putosi noin neljällä prosentilla vajaaseen 84 dollariin barrelilta.
Aasian pörssissä Japanin Nikkei 225 -indeksi ja Etelä-Korean Kospi avautuivat noin viiden prosentin nousussa.
2:00
Miten nopeasti sopu tulee näkymään suomalaisyrityksissä? Haastattelussa Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen.
Suomen Yrittäjien Pentikäinen: "Erittäin hyvä uutinen"
Suomen Yrittäjien Mikael Pentikäinen arvioi Huomenta Suomessa, että kaikesta epävarmuudesta huolimatta aamun tieto on erittäin hyvä uutinen.
– Uskon, että tämä nopeasti näkyy meilläkin polttoainehinnoissa ja sitä kautta heijastuu yritysten tilanteeseen myönteisellä tavalla, hän sanoo.
Juttua päivitetty 15.6. kello 9.00 Mikael Pentikäisen kommenteilla.
Juttua päivitetty 15.6.26 kello 5.29 tiedolla öljyn hintojen putoamisesta sekä 5.54 Trumpin kommenteilla ja klo 6.03 Israel-maininnalla sekä 8.07 Axiosin tiedoin.