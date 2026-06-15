Mikä onkaan parempaa kesäruokaa kuin varhaisperunat sillin kanssa? Kokeile tätä laiskan kokin hittiohjetta!

Varhaisperunat sillin kera ovat klassinen kesäherkku! Siinä missä potut tekevät nyt kauppansa, myös sillillä on hurja menekki. K-ryhmän vuoden 2025 myyntidatan mukaan sen myynti kolminkertaistuu kesäkuussa muihin kuukausiin verrattuna.

Pro Kala ry:n toiminnanjohtaja Malin Lönnroth muistuttaa nyt tiedotteessa, että kesäkokkailussa voi aivan hyvin myös oikaista käyttämällä säilykkeitä, pakasteita ja muita nopeita ruokaratkaisuita.

– Kesällä ei kannata stressata! Laiskoina helteisinä kesäpäivinä sillipurkki voi olla arjen pelastus. Munakas kotimaisella kalasäilykkeellä on sekin nopea ja helppo kesäruoka, Lönnroth muun muassa vinkkaa.

Sillikaviaari ja varhaisperunat

Sillikaviaari on helppo kesälisuke, joka maistuu vaikka juhannuspöydässä! Testaa helppoa ohjetta ja nauti varhaisperunoiden kanssa.