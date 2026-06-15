Mikä onkaan parempaa kesäruokaa kuin varhaisperunat sillin kanssa? Kokeile tätä laiskan kokin hittiohjetta!
Varhaisperunat sillin kera ovat klassinen kesäherkku! Siinä missä potut tekevät nyt kauppansa, myös sillillä on hurja menekki. K-ryhmän vuoden 2025 myyntidatan mukaan sen myynti kolminkertaistuu kesäkuussa muihin kuukausiin verrattuna.
Pro Kala ry:n toiminnanjohtaja Malin Lönnroth muistuttaa nyt tiedotteessa, että kesäkokkailussa voi aivan hyvin myös oikaista käyttämällä säilykkeitä, pakasteita ja muita nopeita ruokaratkaisuita.
– Kesällä ei kannata stressata! Laiskoina helteisinä kesäpäivinä sillipurkki voi olla arjen pelastus. Munakas kotimaisella kalasäilykkeellä on sekin nopea ja helppo kesäruoka, Lönnroth muun muassa vinkkaa.
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Sillikaviaari ja varhaisperunat
Sillikaviaari on helppo kesälisuke, joka maistuu vaikka juhannuspöydässä! Testaa helppoa ohjetta ja nauti varhaisperunoiden kanssa.