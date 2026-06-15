Inflaatiota kiihdyttivät toukokuussa eniten dieselin, bensiinin sekä korvattavien reseptilääkkeiden hintojen nousu.
Kuluttajahintojen vuosimuutos, eli inflaatio, oli toukokuussa 2,1 prosenttia, kertoo Tilastokeskus.
Huhtikuussa inflaatio oli 1,5 prosenttia.
Inflaatiota kiihdyttivät eniten dieselin, bensiinin sekä korvattavien reseptilääkkeiden hintojen nousu. Inflaation nousua taas hillitsivät eniten asunto-, kulutus- ja opintolainojen korkojen sekä asiakirjamaksujen hintojen lasku.
Kuluttajahintaindeksin pohjainflaatio oli 1,3 prosenttia. Sen laskennassa otetaan huomioon kaikki kuluttajatuotteet ja -palvelut elintarvikkeita ja energiaa lukuun ottamatta.