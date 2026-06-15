Kuusi kuolonuhria vaatineen onnettomuuden syytä selvitetään parhaillaan.
Yhdysvaltalainen laulaja ja koomikko Oliver Tree ja viisi muuta henkilöä kuolivat kahden helikopterin törmättyä toisiinsa. Onnettomuus tapahtui Rio de Janeirossa varhain sunnuntaiaamuna paikallista aikaa.
Uutistoimisto AP:n mukaan toinen helikoptereista syöksyi törmäyksen seurauksena autoliikkeen pysäköintialueelle ja sytytti tulipalon, joka on saatu sammutettua.
Viranomaisten mukaan onnettomuuden syytä selvitetään parhaillaan.
Lehtitietojen mukaan onnettomuudessa kuoli myös 23-vuotias argentiinalainen tubettaja Gaspi, oikealta nimeltään Gaspar Prim.
Tree oli kuollessaan 32-vuotias.Copyright © 2026 BACKGRID, Inc./All Over Press
Page Sixin mukaan Tree vieraili Etelä-Amerikassa The World’s First World Tour -kiertueensa tiimoilta. Hän oli kuollessaan 32-vuotias.
Artisti Käärijä julkaisi Instagram-tarinassaan yhteiskuvan hänestä ja Treestä. Postauksessaan hän suree ystävänsä poismenoa.