Terveydellisten syiden vuoksi Oslon käräjäoikeus on päättänyt, että Marius Borg Høiby seuraa tuomion julistamista maanantaina videoyhteyden välityksellä.
Norjan kruununprinsessan Mette-Maritin poika Marius Borg Høiby saa tänään maanantaina, 15. kesäkuuta, tuomionsa. VG-lehden mukaan Marius ei saavu oikeuden eteen. Hän seuraa tuomion julistamista videoyhteydellä.
Høibyn puolustaja Ellen Holager Andenæs kertoo VG:lle, että taustalla ovat terveydelliset syyt, mutta hän ei halua tarkentaa asiaa.
– Tuomio annetaan joka tapauksessa ilman ongelmia, hän sanoi.
Oikeudenkäynti alkaa maanantaiaamuna kello 9.30 Suomen aikaa. Marius Borg Høiby ei joudu odottamaan tuomiotaan kauan.
VG-lehden mukaan oikeuden päätös luetaan istunnon alussa. Tuomion julistamisen arvioidaan kestävän noin puolitoista tuntia.
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Marius Borg Høiby joutui viime viikon keskiviikkona sairaalaan. Sairaalakäynnin syytä ei olla kerrottu julkisuuteen.