Presidentti Donald Trumpin UFC:n vapaaottelutapahtuma on herättänyt sekä kritiikkiä että ihailua. Trump järjesti näyttävän tilaisuuden 80-vuotissyntymäpäivänsä kunniaksi.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump täytti 80 vuotta 14. kesäkuuta ja juhli pyöreitä näyttävästi UFC:n vapaaottelutapahtumalla.

Valkoisen talon edustalle saapui kymmeniä tuhansia kannattajia, mutta tapahtuma on herättänyt myös kritiikkiä.

Osa pitää vapaaottelua Valkoiseen taloon sopimattomana, ja Trumpin suhteet UFC:n omistajatahoihin ovat nostaneet esiin pohdintaa eturistiriidoista. Trumpin tiedetään esimerkiksi ostaneen UFC-vapaaottelujärjestön emoyhtiön osakkeita, ja osa illan ottelijoista palkitaan Trumpin perheyrityksen kryptovaluutoilla.

– Mielestäni tapahtuma on täysin sopimaton Valkoisen talon etelänurmikolle. Se on jälleen yksi osoitus hänen halustaan jakaa kansaa ja hänen väkivallan ihannoinnistaan, Mike kertoi MTV Uutisille Washingtonissa.

– Tekisi minut todella onnelliseksi, jos hän painuisi vaikka imemään kananmunaa tai golfpalloa – kummin vain. Silloin meidän ei tarvitsisi kuunnella hänen harhaista, narsistista, naisvihamielistä, ennakkoluuloista ja autoritaarisen fasistista puhetta, Mike jatkoi.