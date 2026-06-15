Iranin ja Yhdysvaltain väliseen rauhansopimukseen on vielä matkaa, arvioi MTV Uutisten kansainvälisen politiikan asiantuntija Risto E.J. Penttilä.

Varhain maanantaiaamuna Suomen aikaa kerrottiin, että Yhdysvallat ja Iran ovat päässeet sopuun rauhasta. Maat ovat allekirjoittaneet tulitaukosopimuksen ja tästä päivästä alkaen 60 päivän aikana on määrä allekirjoittaa rauhansopimus.

Uutistoimisto Axiosin mukaan maat ovat sopineet puitteista, joilla niiden välistä tulitaukoa jatketaan 60 päivällä. Virallisen allekirjoitusseremonian odotetaan tapahtuvan perjantaina, ja sen jälkeen on määrä aloittaa ydinneuvottelut.

MTV Uutisten kansainvälisen politiikan asiantuntija Risto E.J. Penttilän mukaan sota on päättynyt ja se on hieno asia maailmantaloudelle ja Suomen taloudelle. Tästä huolimatta ei kuitenkaan hänen mukaan olla sellaisessa tilanteessa, että pantaisiin rauhansopimukseen nimiä vielä pitkään aikaan.

– Voi olla, että 60 päivän aikana ei saada aikaan selkeitä sopimuksia siitä, miten tämä ydinkysymys, joka on ydinase, oikein hoidetaan. Sota on päättynyt. Se on hyvä asia, hän summaa Huomenta Suomessa.

"Melko pitävä" tulitauko

Penttilän mukaan Lähi-idässä mikään tulitauko ei tule olemaan pitävä, mutta hän pitää Iranissa saavutettua sopua melko pitävänä, koska nyt vallitsee kauhun tasapaino: Iran tietää, että jos se alkaa uudelleen tukemaan terroristijärjestöjä tai kiusaamaan laivaliikennettä, Yhdysvallat iskee. Yhdysvallat puolestaan tietää, että mikäli se ei toimi kuten on sovittu, Hormuzinsalmi pannaan kiinni.