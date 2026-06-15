Ruotsi aloitti MM-kisat 5–1-voitolla Tunisiasta. Länsinaapurin tähtihyökkääjät Alexander Isak ja Viktor Gyökeres tekivät tuhoja heti ensimmäisessä ottelussa.
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Jalkapallon MM-kisat 2026
11.6.–19.7.
MTV lähettää 52 ottelua MTV Katsomossa sekä 32 peliä myös MTV3-kanavalla. Tarkemmat ottelukohtaiset tiedot löydät tästä otteluohjelmasta.
Meksikon Montereyssa yli 50 000 katsojan edessä pelattu ottelu oli vanhentunut vasta noin seitsemän minuuttia, kun Brightonia edustava Yasin Ayari vei Ruotsin 1–0-johtoon.
Puolen tunnin kohdalla Ruotsin hyökkäyskalusto esitteli kykyjään vastahyökkäyksestä. Gyökeres tarjosi pitkän kuljetuksen Isakille, joka laukoi taululle 2–0-lukemat.