Abreun elämä muuttui aikoinaan yhdessä yössä: "Ensimmäiset vuodet menivät ihan sumussa"

Pop-tähti Abreu julkisti keskiviikkona suuren uutisen, kun hän kertoi esiintyvänsä Veikkaus Arenalla ensi vuoden maaliskuussa. Artisti juhlistaa CARNEVAL DE ABREU - juhlakonsertilla 20-vuotista uraansa, jonka jälkeen hän vetäytyy pitkälle keikkatauolle.

Abreu nousi räjähdysmäisesti koko kansan tietoisuuteen osallistuttuaan Idols-laulukilpailuun vuonna 2007, ollessaan vasta 16-vuotias. Hän sijoittui jännittävässä finaalissa toiseksi Ari Koivusen voittaessa kilpailun.

Laulaja kertoi lauantaiaamuna Huomenta Suomen haastattelussa, ettei hänellä ollut Idolsiin osallistuessaan hajuakaan siitä, mihin oli lähtenyt.

– Ensimmäiset vuodet menivät ihan sumussa. Siinä joutui kasvamaan tosi paljonkin. Onhan se aikamoinen koulu, kun yhtäkkiä miljoonat ihmiset yhden yön aikana tunnistavat sinut, hän sanoi.

Abreu muistaa, että hänen kasvonsa koristivat iltapäivälehden kantta jo Idolsin koelaulujaksoa seuranneena päivänä.

– Onhan se ihan käsittämätön juttu, että siihen aikaan se on mennyt noin isoksi noin nopeasti. Olen lähtenyt ihan nollasta, lukiolaisesta yhtäkkiä keikkailevaksi artistiksi, joka tekee tyyliin 100 keikkaa vuodessa.

Kuvassa Idols-kisaajat Kristian Meurman (vas.), Ari Koivunen, Anna Abreu, Kristiina Brask ja Panu Larnos kilpailun toisessa finaalissa vuonna 2007.

Äkisti tulleen, valtavan julkisuuden kylkiäisenä tuli suuri mediamylläkkä, ja samalla ihmiset alkoivat myös kommentoida. Abreun mukaan hänen täytyi kasvattaa itselleen kova kuori.

Henkistä tukea oli tuolloin kyllä tarjolla, mutta mediakoulutusta laulaja ei kertomansa mukaan saanut.

– Veikkaan, että tänä päivänä saisi mediakoulutuksen, silloin ei. Muistan, että meillä alkoi joka päivä promot tyyliin kahdeksalta aamulla ja loppui illalla. Meidät vain laitettiin haastatteluihin, ja voin sanoa, että jälkikin on sen mukaista. Olen heittänyt sellaisia kommentteja, että mietin, miksi olen sanonut noin, hän sanoi.

Nyt, 35-vuotiaana Abreu neuvoisi 16-vuotiasta itseään olemaan rohkeasti oma itsensä ja tekemään asioita siitäkin huolimatta, että ne saattavat pelottaa.

– Älä anna kenenkään lannistaa sinua. Kuuntele omaa ääntäsi. Pysy omana itsenäsi. Älä rupea pienentämään itseäsi sen takia, että jotain ärsyttää. Itseasiassa anna sen tulla vielä kovempaa, koska mitä enemmän ihmisiä ärsyttää, sitä enemmän he myös tuntevat jotain katsoessaan ja kuunnellessaan sinua.

Vaikka ura artistina on tarkoittanut myös joidenkin asioiden menettämistä, ei Abreu vaihtaisi mitään pois.

– Olen äärimmäisen kiitollinen. En tiedä millaista elämä olisi, jos en olisi tullut noin nuorena julkisuuteen. Olisi varmasti ollut tietyllä tavalla fiksumpaa odottaa vähän aikaa ja kasvattaa oma identiteetti ennen artisti-identiteettiä. Ehkä olen menettänyt sellaisen identiteetin, että kuka olen ilman artistiuraa, ja sitä minä lähden tässä tauollani etsimään, hän sanoi.

