Gasellit-yhtye jää syyskuussa parin vuoden mittaiselle tauolle. Gasellien Thube Hefnerinäkin tunnettu DJ Ibusal avaa MTV Uutisille mietteitään taukoa koskien ja kertoo, mitä se tarkoittaa hänen soolouralleen.

– Sitä odottaa ja sitä pelkää, DJ Ibusal sanoo viitaten Gasellit-yhtyeen edessä häämöttävään keikkataukoon.

Thube Hefnerinäkin tunnetun Ibusalin, Hätä-Miikan, Päkän ja MusaJusan muodostama Gasellit-yhtye jää lauantaina 6. syyskuuta parin vuoden mittaiselle keikkatauolle. Viimeiset, taukoa edeltävät keikat yhtye heittää Helsingin Altaalla tänä viikonloppuna.

Ibusal kertoo MTV Uutisille, että keikkatauko herättää hänessä helpotusta. Gasellien tämän vuoden One More Year (For a while) -kesäkiertue kattaa yhteensä 26 keikkaa, ja räppärin mukaan väsymys alkaa usein painaa päälle tässä vaiheessa.

Samalla Ibusalia jännittää ja pelottaakin, millaisia tuntemuksia hänessä herää siinä vaiheessa, kun keikkataukoa on takana noin kuukauden päivät.

– Mihin käyttää energiansa ja aikansa, jota kuitenkin vapautuu aika merkittävästi? Olemme tehneet tuota hommaa melkein 18–19-vuotiaista asti. En oikein tiedä mitään muuta kuin sen, että tekee musaa elannokseen. Nyt lähtee iso osa pois, niin kyllä se jännittää, hän kertoo MTV Uutisille Flow Festivaleilla.

Gasellit-yhtye vuonna 2022.

Jo pitkään suurta suosiota nauttinut Gasellit-yhtye perustettiin vuonna 2008. Ibusalin mukaan kokoonpanon taukopäätös syntyi mittariin kertyneiden kilometrien, haaveiden toteutumisen sekä seuraavan etapin puuttumisen summana.

– Olemme tehneet tosi pitkään ja saaneet tehdä oikeastaan kaikki ne asiat, joista olemme haaveilleet. Viime vuonna vedimme 15-vuotissynttäreiden kunniaksi täyden jäähallikeikan ja muuta. Nyt tuntuu siltä, ettei ole seuraavaa maalia. Emme tiedä, mitä haluamme seuraavaksi. Sen takia tuntuu, että kannattaa jäädä vähäksi aikaa sivuun, tutkia omia fiiliksiä ja etsiä seuraavia juttuja, jotka kiinnostavat, hän kertoo.

– Pekka (Päkä) on sanonut hyvin, että pitää olla vähän aikaa hiljaa, jotta voi saada kalaa. Ajatuksen pitää antaa kypsytellä, jotta tietää, mitä haluaa, hän jatkaa.

Ibusalin mukaan yhtyeellä ei ole tiedossa tiettyä tarkkaa paluuajankohtaa. Kokoonpano on puhunut noin kahden vuoden mittaisesta tauosta.

– Se on suunnitelmissa, mutta emme tiedä, millä tavalla ja miten aiomme tulla takaisin. Tavoitteena on siis totta kai tulla takaisin. Tämä on tauko, bändi ei ole lopettamassa.

DJ Ibusal tekee Gasellien ulkopuolella soolotuotantoa. Hänen viimeisin sooloalbuminsa Mukava paikka näki päivänvalon lokakuussa 2024.

Toistaiseksi Ibusalin keikat ovat olleet melko harvinaista herkkua. Tänä kesänä artisti esiintyi soolona ainoastaan Kesärauha-festivaaleilla Turussa sekä Altaalla ja Flow-festivaaleilla Helsingissä.

Aikooko Ibusal vetää enemmän soolokeikkoja nyt, kun Gasellit jää keikkatauolle?

– Jos kysyisi kotoa, niin he varmaan toivoisivat, etten tekisi mitään keikkoja silloin, kun bändi on tauolla, artisti nauraa.

– Katsotaan. Ei ole hirveästi sovittu mitään. Kyllä minä aion studiolla käydä. Musiikin tekeminen on minulle intohimo ja tapa olla ja elää elämääni. En tule missään nimessä lopettamaan sitä. Katsotaan, mitä syntyy. Toivottavasti syntyy hyviä biisejä ja uusia ajatuksia, hän jatkaa.

Yllä olevalta videolta näet DJ Ibusalin koko Flow-haastattelun!