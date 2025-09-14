Kulttisuosiota nauttiva artisti Arppa sulattaa suomalaisten sydämisiä omaleimaisella musiikillaan. Artisti avaa Huomenta Suomen haastattelussa, kuinka oppi nuorempana musiikin salat käymättä musiikkiin liittyvää koulutusta laisinkaan.

Aaro Airola eli Arppa on itseoppinut musiikin tekijä. Itseään omapäiseksi persoonaksi kuvaileva Arppa tykkää pitää langat omissa käsissään ja haluaa tehdä itsensä näköistä musiikkia.

Uusin levy Peppuni kanssa on omakustannealbumi, sekin täysin omasta tahdosta ja bisnessyistä.

– Se on aika eri asia, että omistatko musiikin immateriaalioikeudet vai et.

– Jos tämä (levyn menestys) ei menisi kauhean hyvin, niin se ei ole maailman vakavin asia. Tietysti siinä on hyvä pieni jännitys ja riski, että pääseekö tästä omilleen. Se on ihan mielenkiintoista.

"Levyjen kuuntelukin on musan opiskelua"

Arppa on osa kokkolalaislähtöistä taiteilijaperhettä. Arpan siskot ovat kaikki tunnettuja kulttuurin saralta: Anna ja Oona ovat näyttelijöitä, Sara on sirkustaiteilija ja Laura on toimittaja.

Artisti kertoo oppineensa lapsena, että ihminen voi tehdä juuri sitä, mikä itsestään tuntuu hyvältä.

– Olen kasvanut keikkapaikoilla äidin (Outi Airola) kahvilassa ja nähnyt paljon erilaisia yhtyeitä ja kuullut monenlaista musaa.

– En ole ollut musakoulussa, mutta kyllähän levyjen kuuntelukin on musan opiskelua. Mun mielestä. Olen ahminut musaa.

Video

Mikä saa artistin laulamaan täistä ja tenniksestä? Kuuntele haastattelu jutun alusta.

Katso alta Arpan live-esitys Huomenta Suomessa!

8:09