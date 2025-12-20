



Artisti Ares haluaa avointa keskustelua asiasta, joka on nuorille miehille yhä tabu: "Se on ihan hyvä juttu" 4:36 Ares kertoo mitkä keinot auttavat jaksamaan, kun elämässä tapahtuu paljon Julkaistu 20.12.2025 12:05 Aino Haili aino.haili@mtv.fi Ares sai eniten ehdokkuuksia Emma-gaalassa ja on ehdolla kuudessa kategoriassa. Artisti Ares, oikealta nimeltään Aris Staboulis, on kokenut yhden elämänsä vuosista. Aiemmin tänä vuonna hän julkaisi Apathia-albuminsa, joka on ollut yksi vuoden menestyneimmistä. Emma-gaalan pressitilaisuudessa Ares kuvaili MTV Uutisille kuluvan vuoden aikana tapahtuneen menestyksen vaatineen paljon töitä, itsekuria sekä kunnianhimoa. Vuoden pysäyttävin hetki Arekselle oli, kun albumi julkaistiin. – En muista, kuinka monta biisiä oli top 10:ssä, mutta ainakin kuusi. Muistan, että oltiin keikka-autossa ja päivitin Spotifyn, ja siinä näkyi ykkönen, kakkonen ja kolmonen. Siinä vähän tirautettiin muutama kyynel ja mietittiin, että mitäs ihmettä täällä oikein tapahtuu. Menestys on tuonut mukanaan monenlaisia asioita, ja Ares on saanut tehdä töitä pitääkseen itsensä kasassa. – Käyn terapiassa. Olin juuri itsekseen viikon Sveitsissä lomalla, olin ensimmäistä kertaa yksin lomalla. Tekemällä asioita, jotka vaikuttavat henkiseen hyvinvointiin, panostamalla siihen.

– Se on ehkä mitä koitan myös paljon sanoa muille nuorille, etenkin nuorille miehille. Minusta tuntuu, että se on keskuudessamme usein tabu, esimerkiksi terapiassa käyminen. Sanon, että se on ihan hyvä juttu, jos tapahtuu paljon.

Ares saa kuulijoiltaan todella paljon suoria viestejä. Monet viesteistä ovat olleet painaviakin.

Viesteihin vastaamista Ares miettii tarkoin.

– Kun selaan niitä, ja jos tulee joku sellainen todella tärkeä viesti eteen, niin kyllä vastaan ihan senkin takia, että jos olisin itse tämän tyypin ikäinen ja idolini vastaisi viestiini, se olisi tosi iso juttu. Mutta en kuitenkaan koko ajan vastaa kaikille, pitää myös pitää sellainen tietty ammattitaito siinä läsnä, ei voi ihan alkaa terapeutiksi kuitenkaan. Mutta voi laittaa, että tsemppiä, ja kiitos paljon.

Vuoden aikana Ares kertoo oppineensa sen, että loppuunpalaminen ja työuupumus ovat hyvin todellisia asioita.

– Minäkin olen vetänyt 123 keikkaa tänä vuonna. Kyllä sen huomaa, kun on viisi päivää viikossa tuolla rundilla, niin kyllä siinä alkaa vähän polla menemään jumiin.

– Olen miettinyt aiemmin niin, että kun olen artisti, olen niin etuoikeutettu muutenkin, kun minulla on mahdollisuus tehdä musiikkia, tehdä sillä rahaa ja elättää itseni. Niin ei saisi tai ei tulisi koettua uupumusta siitä, vaan pitäisi olla tosi kiitollinen ja iloinen koko ajan kaikesta. Tuntuu, että olen sellaisia omia rajoja oppinut, sanomaan ei.

Ares on Emma-gaalassa ehdolla kuudessa kategoriassa: vuoden artisti, vuoden tulokas, vuoden albumi, vuoden biisi, vuoden rap sekä vuoden artisti/yhtye, joka valitaan yleisöäänestyksellä.