Ares sai eniten ehdokkuuksia Emma-gaalassa ja on ehdolla kuudessa kategoriassa.
Artisti Ares, oikealta nimeltään Aris Staboulis, on kokenut yhden elämänsä vuosista. Aiemmin tänä vuonna hän julkaisi Apathia-albuminsa, joka on ollut yksi vuoden menestyneimmistä.
Emma-gaalan pressitilaisuudessa Ares kuvaili MTV Uutisille kuluvan vuoden aikana tapahtuneen menestyksen vaatineen paljon töitä, itsekuria sekä kunnianhimoa.
Vuoden pysäyttävin hetki Arekselle oli, kun albumi julkaistiin.
– En muista, kuinka monta biisiä oli top 10:ssä, mutta ainakin kuusi. Muistan, että oltiin keikka-autossa ja päivitin Spotifyn, ja siinä näkyi ykkönen, kakkonen ja kolmonen. Siinä vähän tirautettiin muutama kyynel ja mietittiin, että mitäs ihmettä täällä oikein tapahtuu.
Menestys on tuonut mukanaan monenlaisia asioita, ja Ares on saanut tehdä töitä pitääkseen itsensä kasassa.
– Käyn terapiassa. Olin juuri itsekseen viikon Sveitsissä lomalla, olin ensimmäistä kertaa yksin lomalla. Tekemällä asioita, jotka vaikuttavat henkiseen hyvinvointiin, panostamalla siihen.