Outo hässäkkä Anna Abreun uudesta "Idols-koelaulusta" – näin artisti kommentoi

Abreu markkinoi tulevaa areenakeikkaansa videoilla, jotka tuovat väistämättä mieleen Idolsin koelaulutilanteen. Fremantlen toimitusjohtaja kertoi aiemmin tällä viikolla Iltalehdelle, ettei heiltä oltu kysytty lupaa tavaramerkin käyttöön.

Aikoinaan Idols-ohjelman kautta julkisuuteen singahtanut pop-tähti Abreu esiintyy Veikkaus Arenalla ensi vuoden maaliskuussa. Laulaja juhlistaa CARNEVAL DE ABREU - juhlakonsertilla 20-vuotista uraansa, jonka jälkeen hän vetäytyy pitkälle keikkatauolle.

Ennen areenakeikan julkistamista Abreu postasi Instagram-tililleen kolme videota, joilla vihjattiin tulevasta konsertista. Videoilla esitetty tilanne muistuttaa Idolsin koelauluja.

Videoilla Abreulla on rinnassaan samantyylinen numerolappu, jollaisen Idolsin koelauluihin osallistuneet saivat. Abreun rintaan kiinnitetyssä lapussa on numerosarja 0326, joka viittaa hänen areenakeikkansa ajankohtaan, sekä soikea, sininen Abreu-logo, joka muistuttaa Idols-ohjelman logoa. Sama logo näkyy videoilla useampaan kertaan.

Kahdella videoklipillä esiintyvät myös Asko Kallonen, Jone Nikula ja Nina Tapio, jotka toimivat Idolsin tuomareina Abreun kilpaillessa ohjelmassa vuonna 2007. Abreu astelee kolmikon eteen, esittelee itsensä ja alkaa laulamaan.

Paitsi Abreun areenakeikka, myös sen markkinointivideot ovat olleet tällä viikolla otsikoissa. Idolsin tuottaneen Fremantlen toimitusjohtaja Riina Kullas kertoi aiemmin tällä viikolla Iltalehdelle, ettei heihin oltu etukäteen yhteydessä markkinointikampanjan tiimoilta.

– Meiltä tai pikemminkin meidän kauttamme ei ole kysytty lupaa käyttöön, mikä olisi varmasti ollut helpoin ja asianmukaisin tapa varmistaa ongelmaton käyttö, Kullas kertoi IL:lle.

– Videot ovat aiheuttaneet jonkin verran keskustelua ja yhteydenottoja meidän suuntaamme. Idols on kansainvälisesti hyvin tunnettu ohjelmaformaatti ja tavaramerkki, jonka käyttöä valvotaan tarkoin formaatin omistajan toimesta, erityisesti kaupallisessa kontekstissa ja siksi asiasta tullaan varmasti keskustelemaan asianosaisten välillä.

Abreu kommentoi asiaa Huomenta Suomen haastattelussa lauantaiaamuna 30. elokuuta.

– Kuulemani mukaan asiasta on keskusteltu erittäin hyvässä hengessä, ja ei ole mitään draamaa. Olen ymmärtänyt, että kaikki on tällä hetkellä tosi ok, hän sanoi.

Abreu oli vasta 16-vuotias osallistuessaan Idols-laulukilpailuun ohjelman kolmannella tuotantokaudella. Hän sijoittui jännittävässä finaalissa toiseksi Ari Koivusen voittaessa kilpailun.