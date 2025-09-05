Abreulle toinen areenakonsertti – ensimmäinen varattiin hetkessä loppuun

Abreu juhlistaa 20-vuotista uraansa kahdella areenakonsertilla vuonna 2026.

Pop-tähti Abreun CARNEVAL DE ABREU -areenakonsertin liput varattiin perjantaiaamuna loppuun yhdeksässä minuutissa, kertoo Warner Music Live tiedotteessa. Suuren kysynnän vuoksi artistille julkistettiin lisäkonsertti alkuperäistä konserttia edeltävälle päivälle.

Abreun 20-vuotista uraa juhlistavat konsertit järjestetään Veikkaus Arenalla 20.– 21. maaliskuuta 2026. Lisäkonsertin liput ovat myynnissä nyt.

Abreu vetäytyy areenakonserttiensa jälkeen pitkälle keikkatauolle.

– Nämä 20 vuotta ovat olleet aikamoinen matka. Ensi vuonna juhlistan sitä parhaalla mahdollisella tavalla: muutan Veikkaus Arenan Portugaliksi ja järjestän uskomattomat 20-vuotisbileet. Haluan kutsua kaikki laulamaan, tanssimaan ja ehkä tirauttamaan muutaman kyyneleen kanssani. Vaikka kyse on karnevaaleista, mukana on myös pieni haikeus, sillä nämä ovat viimeiset keikkani vuosiin, Abreu kommentoi tiedotteessa.