Myös JVG, Lauri Haav, Helmi Marleena ja Good Boys ovat nimiä, jotka nousevat monen asiantuntijan vastauksissa esiin.

Mitkä artistit ja ilmiöt ovat kuuminta suomalaisessa musiikissa juuri nyt ja mihin kannattaa kiinnittää huomiota lähitulevaisuudessa?

MTV Uutiset päätti ottaa asiasta selvää ja esitti kahdeksan aiheeseen liittyvää kysymystä joukolle musiikkialan vaikuttajia.

Sama kysymyspatteri lähetettiin sähköpostitse yhteensä 16:lle mediassa, tapahtuma-alalla ja levy-yhtiöissä työskentelevälle henkilölle.

Vastauksia tuli määräaikaan mennessä ja kysyttäessä myönnetyn lisäajan puitteissa kahdeksan.

Lähes kaikista Suomen suurimmista musiikkimedioista sekä tapahtuma-alan toimijoista vastattiin kysymyksiin. Suomen suurimmista levy-yhtiöistä ei vastauksia saatu.

Sekä tämän hetken että 2020-luvun loppupuolen suurinta, tärkeintä ja kuuminta suomalaista artistia tai yhtyettä kysyttäessä esiin nousi muutamia tuttuja nimiä. Eniten mainintoja keräsivät Kuumaa-yhtye, laulajat Mirella, Behm ja Olga, räppäri Lauri Haav sekä suomiräp-yhtye Good Boys.

Tulevaisuuden nimiä, jotka kannattaa painaa mieleen, ovat asiantuntijoiden mukaan muun muassa folk-pop-duo Emma & Matilda, laulaja-lauluntekijä Helmi Marleena, pop-laulaja Minttu, uuden ajan suomirokkari Aaro630 ja indiepop-yhtye Juhlat.

Esimerkkejä sai mainita korkeintaan kolme per vastaus.

1. Mikä on tällä hetkellä suurin, tärkein ja kuumin suomalainen artisti tai yhtye? Miksi?

– JVG on ehkä jopa tietyllä tavalla "aliarvostettu" nykypäivän konkariyhtye. Osa tuntuu ajattelevan, ettei JVG enää ole samalla tavalla relevantti kuin haippinsa huippuvuosina, mutta se on vähän erikoinen näkymys. Takana yli 15-vuotinen ura, ja äijät painavat edelleen vuodesta toiseen Suomen isoimpien festareiden päälavoja, takovat jatkuvia hittejä (pelkästään tänä vuonna Rehellisesti, Naanindoo ja Kävi miten kävi) ja vetävät järisyttäviä kuuntelukertoja Spotifyssa. Nykypäivän suomiräpin profeetat, joiden suosio ei hiivu.

– Tällä perusteella nostaisin tähän Kuumaa-yhtyeen, Behmin ja JVG:n. Kuumaa on uransa alkuvuosien kankeudesta huolimatta noussut 2020-luvulla valtaisan suosituksi pop-yhtyeeksi, joka villitsee erityisesti nuorta yleisöä keikoilla sillä tavalla, että vastaavaa on harvemmin suomalaisten artistien tai yhtyeiden kanssa nähty. Suosio ei ole jäänyt vain parin biisin varaan, vaan kaikki Kuumaan tekemä näyttää tällä hetkellä toimivan. Olympiastadionit ja vastaavat ovat taatusti edessä tulevina vuosina.

– Ainakin suuruus ja tärkeys vaatii jossain määrin pidempää uraa, eli vielä ihan 1–2 vuoden uralla ei pääse tähän, vaikka uran alku olisikin ollut räjähdysmäisen menestyksekäs.

– Kuumaa. Listapaikkoja usealla hitillä ja livekeikat myyvät hyvin. Anna Abreu – hän myi areenakeikan minuuteissa loppuun (Abreu esiintyy Veikkaus-areenalla 20. ja 21. maaliskuuta 2026). Mirella , koska hänellä on ollut rakettimainen ura.

– JVG. Pitkäaikaista alustasta riippumatonta menestystä vuodesta toiseen. Ahkera ja työteliäs bändi joka on nykyräppäreistä parhaiten ulosmitannut hiphopin keskiluokkaistumisen, keski-ikäistymisen ja iskelmäkansakelpoistumisen.

– Kuumaa. Viimeiset vuodet olleet hurjia kaikilla mittareilla. Ovat ehkä jonkinlaisen muutoksen kynnyksellä ja nähtäväksi jää ovatko uransa lakipisteessä ja jos ovat niin kuinka laakea siitä tulee. Koko kansan popmusiikkia ja alkaa olla kestomenestyjäluokassa.

– Behm. Behm operoi artistiuden kaikilla tasoilla keulilla. Niin striimaus-, radio- kuin livemenestyksessä. Pystyy operoimaan cross-overisti kollabeja useammalla genrellä, mutta myös muusikoiden itse artistiuden ja biisinkirjoittajuuden ja tuottamisen puolestapuhujana. Ei pelkästään musiikillista menestystä vaan myös kulttuurista suuruutta alan sisällä.

Ella Ossi

musiikkitoimittaja, YleX

– Kaikki, mitä Turisti tällä hetkellä tekee, on kiinnostavaa. Jokainen hänen oma biisi tai kappale, jossa hän vierailee, on hitti. Rap-Emman voittanut ja viime vuoden kuunnelluin artisti Suomen Spotifyssa. Tähteydestään huolimatta Turisti ei ole kangistunut kaavoihin, vaan tarjoilee yleisölle jatkuvalla syötöllä omaehtoista uutta musaa ja erittäin vahvoja ja hiottuja keikkoja. Turisti on täysin omanlaisensa artisti, jonka juttua muut voivat koittaa toistaa, mutta jonka karismaa ja näkemystä on vaikea kopioida.

– Olga on osoittanut, että kotimaisessa popissa voi olla vaaraa ja sähköä. Viime vuosien pop-musiikin trendi ja brat-summer on ollut oivaa kasvualustaa Olgan kaltaiselle kantaaottavalle ja rohkealle artistille. Olgassa kiinnostavaa on se, ettei hän ole tullut miellyttämään, vaan toteuttamaan omaa visiota – joka on vahva! Festariyleisöjä ja loppuunmyytyjä keikkoja katsoessa voi todeta, että oman vision seuraaminen on kannattanut. Olga on hittien lisäksi synnyttänyt ilmiöitä, kun ihmiset tituleeraavat itseään "nro1 bämiksi" ja "uus bitcheiksi".

– Olgan kohdalla voi puhua parhaimmillaan itse musiikkia suuremmasta kulttuurisesta ilmiöstä, jossa juhlistetaan epätäydellisyyttä, puolustetaan vähemmistöjä ja pidetään hauskaa.