Myös JVG, Lauri Haav, Helmi Marleena ja Good Boys ovat nimiä, jotka nousevat monen asiantuntijan vastauksissa esiin.
Mitkä artistit ja ilmiöt ovat kuuminta suomalaisessa musiikissa juuri nyt ja mihin kannattaa kiinnittää huomiota lähitulevaisuudessa?
MTV Uutiset päätti ottaa asiasta selvää ja esitti kahdeksan aiheeseen liittyvää kysymystä joukolle musiikkialan vaikuttajia.
Sama kysymyspatteri lähetettiin sähköpostitse yhteensä 16:lle mediassa, tapahtuma-alalla ja levy-yhtiöissä työskentelevälle henkilölle.
Vastauksia tuli määräaikaan mennessä ja kysyttäessä myönnetyn lisäajan puitteissa kahdeksan.
Lähes kaikista Suomen suurimmista musiikkimedioista sekä tapahtuma-alan toimijoista vastattiin kysymyksiin. Suomen suurimmista levy-yhtiöistä ei vastauksia saatu.
Tuttuja ja ei niin tuttuja nimiä
Sekä tämän hetken että 2020-luvun loppupuolen suurinta, tärkeintä ja kuuminta suomalaista artistia tai yhtyettä kysyttäessä esiin nousi muutamia tuttuja nimiä. Eniten mainintoja keräsivät Kuumaa-yhtye, laulajat Mirella, Behm ja Olga, räppäri Lauri Haav sekä suomiräp-yhtye Good Boys.
Tulevaisuuden nimiä, jotka kannattaa painaa mieleen, ovat asiantuntijoiden mukaan muun muassa folk-pop-duo Emma & Matilda, laulaja-lauluntekijä Helmi Marleena, pop-laulaja Minttu, uuden ajan suomirokkari Aaro630 ja indiepop-yhtye Juhlat.
Esimerkkejä sai mainita korkeintaan kolme per vastaus.
1. Mikä on tällä hetkellä suurin, tärkein ja kuumin suomalainen artisti tai yhtye? Miksi?
Juuso Määttänen
musiikkitoimittaja, Helsingin Sanomat
– Ainakin suuruus ja tärkeys vaatii jossain määrin pidempää uraa, eli vielä ihan 1–2 vuoden uralla ei pääse tähän, vaikka uran alku olisikin ollut räjähdysmäisen menestyksekäs.
– Tällä perusteella nostaisin tähän Kuumaa-yhtyeen, Behmin ja JVG:n. Kuumaa on uransa alkuvuosien kankeudesta huolimatta noussut 2020-luvulla valtaisan suosituksi pop-yhtyeeksi, joka villitsee erityisesti nuorta yleisöä keikoilla sillä tavalla, että vastaavaa on harvemmin suomalaisten artistien tai yhtyeiden kanssa nähty. Suosio ei ole jäänyt vain parin biisin varaan, vaan kaikki Kuumaan tekemä näyttää tällä hetkellä toimivan. Olympiastadionit ja vastaavat ovat taatusti edessä tulevina vuosina.
– Behm on 2020-luvun vaikuttavin kotimainen pop-artisti, jonka biisinkirjoitustaito on ihailtavaa ja joka onnistuu tiukasti omaa latuaan kulkevalla tyylillä puhuttelemaan niin striimi- kuin radiokuuntelijoitakin. Yli 750 000 kuukausittaista kuuntelijaa Spotifyssa, kuunnelluin biisi striimannut yli 37 miljoonaa kertaa. Vakuuttavia tilastoja kiistattomien taiteellisten ansioiden lisäksi.
– JVG on ehkä jopa tietyllä tavalla "aliarvostettu" nykypäivän konkariyhtye. Osa tuntuu ajattelevan, ettei JVG enää ole samalla tavalla relevantti kuin haippinsa huippuvuosina, mutta se on vähän erikoinen näkymys. Takana yli 15-vuotinen ura, ja äijät painavat edelleen vuodesta toiseen Suomen isoimpien festareiden päälavoja, takovat jatkuvia hittejä (pelkästään tänä vuonna Rehellisesti, Naanindoo ja Kävi miten kävi) ja vetävät järisyttäviä kuuntelukertoja Spotifyssa. Nykypäivän suomiräpin profeetat, joiden suosio ei hiivu.
3:19Kuumaa-yhtyeen Valoa varten -musiikkivideo (Universal Music Finland, 2025).
19:05Kuumaa-yhtye Viiden jälkeen -ohjelman erikoishaastattelussa toukokuussa 2025.
Jussi Mäntysaari
musiikkipäällikkö, Nelonen Media
– Tämä riippuu valtavasti määritelmästä. Uuden musiikin kiinnostavuuden suhteen se on ehdottomasti Behm, nuoressa kohderyhmässä varmaankin Lauri Haav tai Sexmane, livemarkkinassa sitten joku muu.
3:55Behmin Kaiken arvoinen -musiikkivideo (Warner Music Finland, 2025).
10:08RIta Behm Huomenta Suomen haastattelussa huhtikuussa 2025.
Mirva Merimaa
toimitusjohtaja, Tiketti
– Kuumaa. Listapaikkoja usealla hitillä ja livekeikat myyvät hyvin. Anna Abreu – hän myi areenakeikan minuuteissa loppuun (Abreu esiintyy Veikkaus-areenalla 20. ja 21. maaliskuuta 2026). Mirella, koska hänellä on ollut rakettimainen ura.
Matti Riekki
päätoimittaja, Soundi
– Kuumaa tulee mieleen ensimmäisenä. Bändissä onnistutaan törmäyttämään erityyppisiä ainesosia tavalla, joka vetoaa monenlaiseen yleisöön ja taannee reilun jatkuvuuden. Eiköhän ensi helmikuussa julkaistava neljäs albumi tule viemään hommat entistä laajemmalle.
– Marraskuussa jo areenaraameissa esiintyvä Ellinoora ja kaikista pysteistä huolimatta vasta uransa alussa oleva sukupolvensa ääni Mirella nousevat ajatuksiin seuraavina.
3:36Mirellan Vähän enemmän -musiikkivideo (Universal Music Finland, 2025).
18:13Mirella Viiden jälkeen -ohjelman erikoishaastattelussa syksyllä 2024.
Ville Kinaret
musiikkipäällikkö, Radio Nova
– Behm. Behm operoi artistiuden kaikilla tasoilla keulilla. Niin striimaus-, radio- kuin livemenestyksessä. Pystyy operoimaan cross-overisti kollabeja useammalla genrellä, mutta myös muusikoiden itse artistiuden ja biisinkirjoittajuuden ja tuottamisen puolestapuhujana. Ei pelkästään musiikillista menestystä vaan myös kulttuurista suuruutta alan sisällä.
– Kuumaa. Viimeiset vuodet olleet hurjia kaikilla mittareilla. Ovat ehkä jonkinlaisen muutoksen kynnyksellä ja nähtäväksi jää ovatko uransa lakipisteessä ja jos ovat niin kuinka laakea siitä tulee. Koko kansan popmusiikkia ja alkaa olla kestomenestyjäluokassa.
– JVG. Pitkäaikaista alustasta riippumatonta menestystä vuodesta toiseen. Ahkera ja työteliäs bändi joka on nykyräppäreistä parhaiten ulosmitannut hiphopin keskiluokkaistumisen, keski-ikäistymisen ja iskelmäkansakelpoistumisen.
3:08JVG:n Jääpähä-musiikkivideo (Ohjaus: Niko Hirvimäki. PME Records, 2025).
9:00Supersuosittu JVG vieraili Huomenta Suomessa lokakuussa 2025.
Ella Ossi
musiikkitoimittaja, YleX
– Kaikki, mitä Turisti tällä hetkellä tekee, on kiinnostavaa. Jokainen hänen oma biisi tai kappale, jossa hän vierailee, on hitti. Rap-Emman voittanut ja viime vuoden kuunnelluin artisti Suomen Spotifyssa. Tähteydestään huolimatta Turisti ei ole kangistunut kaavoihin, vaan tarjoilee yleisölle jatkuvalla syötöllä omaehtoista uutta musaa ja erittäin vahvoja ja hiottuja keikkoja. Turisti on täysin omanlaisensa artisti, jonka juttua muut voivat koittaa toistaa, mutta jonka karismaa ja näkemystä on vaikea kopioida.
– Olga on osoittanut, että kotimaisessa popissa voi olla vaaraa ja sähköä. Viime vuosien pop-musiikin trendi ja brat-summer on ollut oivaa kasvualustaa Olgan kaltaiselle kantaaottavalle ja rohkealle artistille. Olgassa kiinnostavaa on se, ettei hän ole tullut miellyttämään, vaan toteuttamaan omaa visiota – joka on vahva! Festariyleisöjä ja loppuunmyytyjä keikkoja katsoessa voi todeta, että oman vision seuraaminen on kannattanut. Olga on hittien lisäksi synnyttänyt ilmiöitä, kun ihmiset tituleeraavat itseään "nro1 bämiksi" ja "uus bitcheiksi".
– Olgan kohdalla voi puhua parhaimmillaan itse musiikkia suuremmasta kulttuurisesta ilmiöstä, jossa juhlistetaan epätäydellisyyttä, puolustetaan vähemmistöjä ja pidetään hauskaa.
2:39Olgan (mukana Isac Elliot) Stadi (Alicia) -musiikkivideo (Ohjaus: Seena Talvi. PME Records, 2024).
16:31Salkkarit-tähti Olga rikkoo popin rajoja ja odotuksia.
Aino-Maria Paasivirta
pääpromoottori, Fullsteam Agency
– Kuumaa. 10-vuotisjuhlavuotta viettävä Kuumaa striimaa hurjia määriä ja tekee ennätyksiä myös liven puolella. Esimerkiksi vuonna 2024 Kuumaa oli Pollstarin tilastojen mukaan eniten lippuja myynyt pohjoismainen artisti ja kiersi maan kattavalla areenakiertueella.
– Mirella. Mirella on luonnonlahjakkuus, jonka biisinteko- sekä esiintymistaidot ovat vertaansa vaille. Hänessä yhdistyy lahjakkuus ja herkkyys upealla tavalla. Hänen keikoillaan näkyy eri-ikäistä porukkaa, jotka kaikki osaavat biisien sanat ulkoa.
Ilkka Mattila
musiikkitoimittaja, Helsingin Sanomat
– Kuumaa. Määrätietoisesti suosiota hakenut yhtye, musiikillisesti crossoveria, kelpaa monen ikäisille. Lala Salama – ei suurin eikä varmaan koskaan suosituin, mutta paras uudehko kotimainen indieyhtye.
2. Mikä tulee olemaan 2020-luvun loppupuolen isoin, tärkein ja kuumin kotimainen nimi?
Juuso Määttänen
musiikkitoimittaja, Helsingin Sanomat
– Tämä on siinä mielessä mahdoton kysymys, että voi aivan hyvin olla, ettei tuo artisti ole vielä edes julkaissut ensimmäistäkään biisiään, kun katsoo, millä tahdilla tällä hetkellä artistit jäävät tauolle ja täysin uudet nimet nousevat saman tien listojen kärkeen.
– Mutta nostetaan nyt esille kolme sellaista nimeä, jotka ovat jo saavuttaneet paljon mutta joille povaan vielä pitkää, menestyksekästä uraa: Mirella, Lauri Haav ja Olga. Mirella on nyt ollut kesän aikana paljon pinnalla monistakin syistä, ja keikkatahti on ollut nuoreksi artistiksi ihan poikkeuksellisen huima. Uran alku on ollut sen verran räjähdysmäinen, että varmasti mietitään, mitkä ovat seuraavat askelmerkit. Oikeilla päätöksillä ja sopivalla taustatiimillä Mirellassa on nähtävissä pitkän uran tekevä tähti, joka voi olla 2020-luvun loppupuolella jo yksi kotimaisen pop-musiikin ikonisista hahmoista.
– Lauri Haav on tehnyt jo usean vuoden mittaisen uran ja kasvattanut suosiotaan tasaisesti. Povaan, että Haavin huippuvuodet ovat vielä selvästi edessäpäin, ja Haavista tulee poppiräppi-skenen tärkeimpiä kotimaisia nimiä lähitulevaisuudessa.
– Olga on röyhkeydessään ja monista muista muusikoista poikkeavalla tyylillään upean kiinnostava tapaus, jolta on tullut jo pari loistavaa hittikappaletta. Olgan keikoilla on tällä hetkellä sellainen meininki, ettei sitä voi kuin ihailla. Kaikki ennusmerkit povaavat tällä hetkellä vielä suurempaa kasvua, jos vain uusia yhtä osuvia kappaleita saadaan aikaiseksi.
3:31Lauri Haavin Toisessa elämässä -musiikkivideo (Ohjaus: Patrik Sundberg. PME Records, 2025).
16:25Lauri Haav laulaa tunteista ja parisuhteista.
Jussi Mäntysaari
musiikkipäällikkö, Nelonen Media
– Tulevaisuuden ennustaminen on vaikeaa, jopa mahdotonta, mutta uskon, että Behmin ja Kuumaan urat jatkavat nousukiitoaan.
– Lauri Haavista tulee koko kansan nimi. Komiat muuttuu tanssilava-aktista uudeksi Lauri Tähkäksi tai Juha Tapioksi.
Mirva Merimaa
toimitusjohtaja, Tiketti
– Suomalainen musiikki voi hyvin ja kolme nimeä on vähän, tässä nuorimmasta päästä: Kuumaa, Lauri Haav ja Emma & Matilda.
Matti Riekki
päätoimittaja, Soundi
– Mainittu kolmikko (Kuumaa, Ellinoora ja Mirella) lienee vahvoilla tässäkin kategoriassa. Lisäksi on mielenkiintoista nähdä, mitä Vain elämää tekee Käärijän suosiolle. Veikkaukseni on, että luvassa on uusi suosiopiikki. Kuinka pitkälle se sitten kantaa, on täysi arvoitus.
9:42Ellinoora tunnetaan väkevänä esiintyjänä.
Ville Kinaret
musiikkipäällikkö, Radio Nova
– Uskon Behmin suuruuden jatkumiseen. Behmin musiikin kantimet tuntuu olevan artistiudessa ja taidelähtöisyydessä eikä menestyksessä, jolloin ura kestää mahdollisia hetkittäisiä suvantovaiheita ja kantaa seuraavaan menestykseen asti.
– Joku ryhmästä Ahti, Ibe, Costi, Sexmane, Ares tai lähimmistä haastajista takaa tekee "elastiset" tai "cheekit" ja niin sanotusti "popahtaa" ja ulosmittaa kuinka isoksi räpillä Suomessa voi tulla.
Ella Ossi
musiikkitoimittaja, YleX
– Vaikea ennustaa, sillä Mirella on esimerkki siitä, kuinka lyhyessä ajassa ennestään tuntematon tulokas voi nousta Suomen eturivin artistiksi.
– On kuitenkin ollut kiinnostavaa seurata, kuinka yleisö on ottanut omakseen indietekijöitä. Tästä esimerkkinä Good Boys, josta on lyhyessä ajassa noussut festareiden suosikkiesiintyjä ja lisäksi he voittivat YleX Läpimurtolistan yleisöäänestyksen tänä vuonna muun muassa Olgaa ja Aresta vastaan kisatessa.
8:57Mirella nousi soittolistojen kärkeen – kuka hän on?
Aino-Maria Paasivirta
pääpromoottori, Fullsteam Agency
– Kuumaa, Mirella, Ege Zulu.
Ilkka Mattila
musiikkitoimittaja, Helsingin Sanomat
– Goldielocks. Toivottavasti iso ja tärkeä kansainvälisesti, kotimaassa ehkä ei.
16:06Goldielocks oli UMK-kisan kakkonen – miten Berliini ja Pohjois-Karjala soivat yhteen?
3. Mikä suomalainen artisti, kappale ja/tai albumi kannattaa juuri nyt painaa mieleen? Miksi?
Juuso Määttänen
musiikkitoimittaja, Helsingin Sanomat
– No tähänhän voisi ottaa vaikka mitä... Mutta nostetaan nyt vaikkapa Good Boys (ja tämän vuoden albumi Hittaa), Jaakko Kulta ja Helmi Marleena. Good Boys on riemastuttavinta räppiä, jota Suomessa tällä hetkellä tehdään: sopivalla tavalla kotikutoinen meininki yhdistettynä mahtavaan riimittelyyn. Erottautuu ihanasti monesta muusta tämän hetken suosituimmasta räppäristä.
– Jaakko Kulta on toki jo musiikkikenttää aktiivisesti seuranneille ollut tuttu reilun vuoden ajan, mutta uumoilen, että vielä isompi läpimurto voi olla edessä lähitulevaisuudessa, koska kovaa kuplintaa on artistin ympärillä ollut jo pitkään.
– Helmi Marleena on hyvin kiinnostava, uusi ja vasta pari biisiä julkaissut folk-artisti, josta monet tällä hetkellä intoilevat – ja syystä!
3:56Good Boysin Pardon-musiikkivideo (Dödstil, 2024).
Jussi Mäntysaari
musiikkipäällikkö, Nelonen Media
– ”Recency bias” jyllää, mutta tänään (12. syyskuuta) ilmestyi Minttu-nimisen artistin kolmas single Yöpakkasii, joka on todella hieno. Ei mitenkään vallankumouksellinen, mutta loistavasti tulkittu, tähtipölyllä siloteltu klassinen pop-biisi.
– Aliarvostetuin suomiartisti tällä hetkellä on Saarisalo, jonka tuore single Emmanuelle kelpaa tästä hyvin esimerkiksi, mutta vaikkapa Anteeksi, Tuulia kannattaa kuunnella myös.
– Sad girl -musiikkia Suomessa parhaiten edustaa herkkä Helmi Marleena, josta varmasti kuullaan vielä.
Mirva Merimaa
toimitusjohtaja, Tiketti
– Juhlat. Oona Laineen herkkä musiikki.
– Luukas Oja. energinen kahden laulajan rock-yhtye.
– Good Boys. todella energinen, hauska ja hyvä rap-ryhmä.
Matti Riekki
päätoimittaja, Soundi
– Vasta debyyttinsä julkaissut metallibändi Luna Kills tulee pääsemään vielä pitkälle – kansainvälisestikin – jos kaikki vain käy kohdilleen. Poppipuolelta pitäisin Olgaa poikkeuksellisen tähtipölyisenä artistina, joka voi kivuta sopivissa olosuhteissa vaikka minne, ainakin kotimaassa. Samaa voi sanoa pian debyyttilevynsä julkaisevasta Emma & Matilda -duosta, joka vaikuttaa uppoavan kaikenlaisiin kansankerroksiin.
– Voi toki olla, että pudottelen nimiä turhaan. Nykyajassa on se yhtäaikainen kirous ja autuus, että aivan mitä tahansa voi tapahtua tai jäädä tapahtumatta.
0:36Emma & Matilda -duon Mee jo -musiikkivideo (Warner Music Finland, 2025).
Ville Kinaret
musiikkipäällikkö, Radio Nova
– Jos otan vähän eri genreistä, niin kehottaisin seuraamaan hieman eri syistä seuraavia mielenkiintoisia nimiä: Haavat, Emma & Matilda ja Lost Society.
– Haavat on ihan uusi mielenkiintoinen pop-akti, Emmassa & Matildassa on potentiaalia sympaattiseksi koko Suomen duoksi ja Lost Societyn uran lakipistettä ei vielä ole nähty, eli bandwagoniin ehtii vielä hypätä.
Ella Ossi
musiikkitoimittaja, YleX
– Helmi Marleena: Kuka kuuntelee sua nyt (kappale). Täysin orgaanisesti yleisön sydämiin ja soittolistoille löytänyt omakustanneartisti, joka osoittaa todeksi kaksi asiaa: 1) akustinen ja hempeä indie-pop kiinnostaa suurta yleisöä, 2) artistin on mahdollista löytää yleisönsä ilman suuren levy-yhtiön tukea ja sen kummempaa strategiaa. Tämän nuoren artistin herkkyys ja laulunkirjoitustaito hätkähdyttää ja kasvattaa uskoa perinteiseen laulaja-lauluntekijyyteen.
– Good Boys: Hittaa (albumi). Hauskaa ja humoristista, mutta tosissaan tehtyä räppiä. Good Boys on kasvattanut suosiotaan nimenomaan energisillä keikoillaan, joissa yleisö ihastuu viisikon hiottuun kaottisuuteen. Myös heidän musiikillinen tekemisensä on nostanut tasoa levy levyltä ja uusin albumi Hittaa on parasta ja hitikkäintä Good Boysia tähän asti. Jos kuuntelet vain yhden biisin, kuuntele Pardon!
– Aaro630: Ennen ku lähet nii jää. Tämä räpin parista uransa aloittanut tuottaja ja artisti on löytänyt musiikillisen kotinsa 1990-luvun ja 2000-luvun alun grungesta inspiroituvan säröisen suomirockin seasta. Aaro630 on artisti, jonka soundissa milleniaalit kuulevat paljon tuttua ja jonka kautta nuorempi sukupolvi löytää jonkun heille täysin uuden äärelle. Moni nuori artisti kaivaa tällä hetkellä Aaro630:n innoittamana sähkökitaransa ja flanellinsa kaapista.
Aino-Maria Paasivirta
pääpromoottori, Fullsteam Agency
– Olga, Lauri Haav, Ege Zulu. Kaikki edellä mainitut artistit edustavat uutta ääntä ja tuovat tinkimättömästi omaa sisäistä maailmaansa esiin. Heidän musiikinsa kumpuaa aitoudesta, joka puhuttelee. Lisäksi heidän kaikkien livekeikat ovat todella hyviä ja viihdyttäviä!
4:58Ege Zulu haastattelussa viime kesän Flow'ssa.
Ilkka Mattila
musiikkitoimittaja, Helsingin Sanomat
– Juppe: Fun! And How to Have It. Hauskaa ja rönsyilevää psykedeelistä funkpoppia englanniksi
– Tinyhawk & Bizarron uusi albumi.