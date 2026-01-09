Keikkatauolle myöhemmin tänä vuonna jäävä laulaja Anna Abreu julkaisi lomakuvia.

Artisti Abreu, eli Anna Abreu, 34, lomailee parhaillaan ulkomailla upeissa maisemissa. Hän poseeraa uima-altaalla bikineissä ja kertoo viettävänsä viimeisiä lomapäiviä ennen kevään isoa rutistusta.

– 2026 love you already! Vikat auringonsäteet ja lomapäivät ja ensi viikolla alkaa elämäni jännimmät ja siisteimmät treenikuukaudet. Ois pari areenaa vedettävänä, Abreu kirjoittaa.

Artisti Abreu aloittaa tänä vuonna artistiurallaan tauon, jonka on määrä kestää useita vuosia. Abreu juhlistaa 20-vuotista uraansa kahdella areenakonsertilla maaliskuussa.

Abreun bikinikuvat ovat saaneet osakseen ihastusta. Myös hänen aviomiehensä Lauri Heiskari on kommentoinut kuvia sydänemojilla. Pariskunta on ollut naimisissa 12 vuoden ajan.

– Ollu hyvät näkymät, Benjamin Peltonen kommentoi.

– Huhh! Julianna Jokela komppaa.

Abreu avasi syitä taukopäätöksensä taustalla Huomenta Suomessa viime vuoden marraskuussa.

– Tämä on päätepiste tämänhetkiselle aikakaudelle. Haluan löytää itseni. Olen löytänyt itseni artistina monta kertaa – nyt haluan löytää itseni ilman artistiuraa. Hetkeksi. Jään vuosiksi tauolle, mutta en ole lopettamassa. Etsin vapaa-aikaa ensimmäistä kertaa 20 vuoteen. Haluan löytää myös tietyllä tavalla yhteyden luonnon kanssa ja maadoittaa itseni, Abreu kertoi.