Yhdysvaltojen presidentin uhkaan suhtaudutaan nyt Grönlannissa vakavammin kuin vuosi sitten, kun ensimmäinen uhkaus esitettiin. Katso Sky Newsin juttu yltä!

Sky News -uutiskanavan toimittaja selvitti kansalta ja heidän edustajiltaan, miten Grönlannissa suhtaudutaan Donald Trumpin uhkaan.

Valkoinen talo kertoi tiistaina, että Trump harkitsee useita eri vaihtoehtoja Grönlannin saamiseksi.

– Olen huolissani, sanoo pääkaupunki Nookissa vaimonsa kanssa hotellin omistava Klaus Iversen.

– Olemme puhuneet siitä, mitä teemme, jos jotain tapahtuu. Pitäisikö Anitan mennä Tanskaan lasten kanssa ja minun jäädä tänne.

Grönlanti on Tanskalle kuuluva itsehallintoalue.

Paikallisen oppositiopuolueen kansanedustaja Juno Berthelsen haluaa, että tilannetta käytetään hyväksi itsenäistymisajatuksen esiinnostamiseksi uudestaan.

– Grönlantilaiset ovat vaatineet itsenäisyyttä kerta toisensa jälkeen. Sen mahdollisuutta pitäisi miettiä tässä tilanteessa.

Katso kaikki paikallisten ajatukset videolta!