Pitkään Grönlannin hallinta lähensi Tanskaa Yhdysvaltoihin, mutta nyt tilanne on kääntynyt päälaelleen. Myös Tanskan ja Grönlannin välillä on jännitteitä.

Yhdysvaltain uhkailut Grönlannin kaappaamisesta ovat herättäneet suurta huolta Tanskassa, jonka itsehallintoalue Grönlanti on. Asetelma on aiheuttanut jännitteitä myös Tanskan ja Grönlannin välille.

Tilanne on kääntänyt päälaelleen sen, millainen vaikutus Grönlannilla on Tanskan ulkopolitiikalle, sanoo vanhempi tutkija Mikkel Runge Olesen Tanskan ulkopoliittisesta instituutista.

Aiemmin Grönlanti lähensi Tanskaa sen tärkeimpään liittolaiseen Yhdysvaltoihin, mutta nyt siitä on tullut niiden välejä hiertävä asia.

– Grönlannin suurin arvo Tanskalle oli pitkään se, että se toi luottoa Yhdysvaltojen suuntaan. Grönlanti paransi Tanskan suhteita Yhdysvaltoihin, koska Yhdysvallat oli todella tyytyväinen, kun se sai vapaasti toimittaa omia asioitaan Grönlannissa, Olesen sanoo STT:lle.

– Nyt tämä on muuttunut täysin.

Päälaelleen on Olesenin mukaan kääntynyt myös se, mitä Yhdysvallat haluaa Tanskalta. Aikaisemmin Yhdysvallat on toivonut Tanskalta mahdollisimman vapaita käsiä omaan operointiinsa Grönlannissa. Nyt se puolestaan syyttää Tanskaa siitä, ettei Tanska ole satsannut Grönlantiin tarpeeksi.

Taloudellinen taakka

Taloudellisesti Grönlannin hallinta on ollut Tanskalle tappiollista jo pitkään. Ja kulut näyttävät vain kasvavan puolustussatsausten takia.

– Totta kai se (Grönlannin hallinta) antaa jonkin verran vaikutusvaltaa Arktisella alueella, mutta sanoisin että kansallisen intressin kannalta sillä on hyvin vähän merkitystä Tanskalle.

Mutta vaikka Tanska haluaisi luopua Grönlannista, sillä ei ole valtuuksia myydä itsehallintoaluettaan Yhdysvalloille. Grönlannin itsenäisyys on lain mukaan grönlantilaisten päätettävissä.

Itsenäisyys on grönlantilaisten pitkän tähtäimen tavoite, mutta grönlantilaiset eivät ole halukkaita siirtymään osaksi Yhdysvaltoja.

Olesenin mielestä Yhdysvallat on myös pelannut korttinsa erittäin huonosti ja on uhkauksiensa myötä kauempana grönlantilaisten voittamisesta puolelleen kuin vuosi sitten.

Keskinäisiä jännitteitä

Vaikea tilanne Yhdysvaltojen kanssa on luonut jännitteitä myös Tanskan ja Grönlannin hallitusten välille ja tuonut esiin pidempään pinnan alla muhineita erimielisyyksiä.

Tästä kertoi esimerkiksi etäyhteyksillä tiistaina pidetty hätäkokous, joka Tanskan yleisradioyhtiö DR:n mukaan kokous yltyi riitelyksi tanskalaisten ja grönlantilaisten poliitikkojen välillä.

Grönlannin ulko- ja turvallisuuspoliittisen valiokunnan puheenjohtaja Pipaluk Lynge oli pettynyt esimerkiksi siihen, ettei grönlantilaisia ollut kutsuttu myöhemmin samana iltana Kööpenhaminassa pidettyyn kokoukseen, jossa käsiteltiin Tanskan ja Yhdysvaltain suhteita.

Grönlannin ja emämaan suhteita hiertävät myös tietyt takavuosikymmenten ihmisoikeusloukkaukset, kuten grönlantilaisnaisten pakkoehkäisy.

– Tanskan lähestymistapa tänä vuonna on ollut ratkoa mahdollisimman monia kiperiä kysymyksiä Grönlannin kanssa, jotta välttäisimme keskinäiset konfliktit ja Tanskalla ja Grönlannilla olisi mahdollisimman yhtenäinen rintama Yhdysvaltoja vastaan, Olesen kertoo.

Olesenin mukaan Tanska on antanut grönlantilaisille yhä enemmän sananvaltaa myös turvallisuuspoliittisissa asioissa, vaikka niistää päättääkin Tanskan perustuslain mukaan Tanskan parlamentti.

– Näin tapahtui jo ennen Yhdysvaltain uutta aggressiivista linjaa, mutta se on tietysti kiihdyttänyt tätä kehitystä.