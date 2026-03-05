Nikotiinituotteiden käyttö on muuttanut muotoaan viime vuosina. Perinteinen tupakointi on vähentynyt, mutta nikotiinia käytetään yhä enemmän muissa muodoissa. Asiantuntijan mukaan nikotiinin terveyshaittoja ei silti pidä vähätellä.
Suomessa ja EU:ssa tupakkatuotteiden mainonta on kielletty, ja tupakkatuotteiden tuotesijoittelu audiovisuaalisessa mediassa on myös kielletty. Tuotantoyhtiöt eivät saa ottaa rahaa tupakkayhtiöiltä tuotteiden esittämisestä.
Silti tupakointi näkyy ruudussa: joskus jopa juonellisena elementtinä tv-sarjoissa, elokuvissa ja musiikkivideoissa. Tämä ei kuitenkaan ole lainvastaista.
Samaan aikaan sähkösavukkeet ja muut nikotiinituotteet leviävät sosiaalisessa mediassa trendikkäänä sisältönä. Joissakin piireissä, esimerkiksi julkkisten keskuudessa, myös perinteinen tupakointi on alkanut näyttäytyä jopa muodikkuutena.
Tupakoinnin ja nikotiinin terveyshaitat eivät kuitenkaan ole kadonneet mihinkään.
Kansanterveysjärjestö Suomen ASH ry:n mukaan vuonna 2024 tupakka- tai nikotiinituotteita käytti päivittäin 20–64-vuotiaista noin 17 prosenttia. Miehistä osuus oli 23 prosenttia ja naisista 12 prosenttia.
Mehiläisen päihdepalveluiden ylilääkärin Kaarlo Simojoen mukaan tupakointi ei kuitenkaan ole lisääntynyt, vaan nikotiinia käytetään yhä useammin muissa muodoissa.
– Tupakan poltto on edelleen vähentynyt. Vape- ja nikotiinituotteet ovat monessa länsimaassa jo yleisempiä kuin tupakointi, Simojoki kertoo Viiden jälkeen -ohjelmassa.