– Tupakan poltto on edelleen vähentynyt. Vape- ja nikotiinituotteet ovat monessa länsimaassa jo yleisempiä kuin tupakointi, Simojoki kertoo Viiden jälkeen -ohjelmassa.

Kansanterveysjärjestö Suomen ASH ry:n mukaan vuonna 2024 tupakka- tai nikotiinituotteita käytti päivittäin 20–64-vuotiaista noin 17 prosenttia. Miehistä osuus oli 23 prosenttia ja naisista 12 prosenttia.

Silti tupakointi näkyy ruudussa: joskus jopa juonellisena elementtinä tv-sarjoissa, elokuvissa ja musiikkivideoissa. Tämä ei kuitenkaan ole lainvastaista.

Suomessa ja EU:ssa tupakkatuotteiden mainonta on kielletty, ja tupakkatuotteiden tuotesijoittelu audiovisuaalisessa mediassa on myös kielletty. Tuotantoyhtiöt eivät saa ottaa rahaa tupakkayhtiöiltä tuotteiden esittämisestä.

Nikotiinituotteiden käyttö on muuttanut muotoaan viime vuosina. Perinteinen tupakointi on vähentynyt, mutta nikotiinia käytetään yhä enemmän muissa muodoissa. Asiantuntijan mukaan nikotiinin terveyshaittoja ei silti pidä vähätellä.

Nikotiinituotteiden käyttöä ei Simojoen mukaan pidä vähätellä, vaikka perinteinen tupakointi on laskussa. Erityisesti nikotiinipussit ovat nousseet nuorten suosioon, ja niiden nikotiinimäärät voivat olla huomattavan korkeita.

Nikotiini vaikuttaa koko kehoon

Simojoen mukaan nikotiini vaikuttaa muun muassa sydän- ja verisuonijärjestelmään ja voi lisätä sydän- ja verisuonitautien riskiä. Lisäksi se voi lisätä syöpäriskiä suun ja nielun alueella.