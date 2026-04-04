Alma-kissa kuoli liljan aiheuttamaan myrkytykseen | MTV Uutiset

Alma-kissa menehtyi yllättäen – syy mysteeriin varmistui, kun Mia jutteli lastensa kanssa 0:56 Perheen pojan kuvaama video varmisti syyn Alma-kissan yllättävälle sairastumiselle Julkaistu 04.04.2026 06:59 Krista Rastamo krista.rastamo@mtv.fi Jere Silfsten jere.silfsten@mtv.fi Kaakkojen perheen kissa jouduttiin lopettamaan kukkakimpussa olleen liljan aiheuttaman myrkytyksen jälkeen. Kohtalokas hetki oli sattumalta tallentunut videolle. Mia Kaakon perheen rakas Alma-kissa alkoi oireilla kummallisesti maaliskuun puolivälin jälkeen. Kaakko kertoo perheen alkaneen ihmetellä, kun tavallisesti niin seurallinen ja ihmisten puuhissa mukana hyörinyt kissa näytti menettäneen kaiken tarmonsa. – Alma ei enää syönyt, ei juonut, ei peseytynyt. Ei tehnyt mitään, Kaakko kertoo. Kaakko alkoi huolestua toden teolla, kun kissan kunto ei ottanut kohentuakseen. Mitään Alma ei edelleenkään juonut saati syönyt. – Vesistruutalla yritin juottaa häntä, mutta ei sekään oikein onnistunut. Silloin ymmärsin, että Alma oli vietävä eläinlääkäriin. Shokkipuhelu eläinlääkäriltä Eläinlääkärissä riutuneen oloiselta kissalta otettiin verikokeet, jotka paljastivat, miten huono tilanne oli. – Olimme jo kotona kun sieltä tuli puhelu. Eläinlääkäri kertoi, että Alman munuaisarvot olivat kymmenen kertaa suuremmat, mitä viitearvo saisi olla. MTV Uutisten näkemän eläinlääkärin lausunnon mukaan Almalla oli akuutti ja vakava munuaisen vajaatoiminta. Eläinlääkärin arvioin mukaan mitään ei todennäköisesti ollut enää tehtävissä. Eläinsairaalaan olisi voinut lähteä yrittämään, mutta se olisi maksanut useita satoja, jopa tuhansia, euroja, eikä mitään takeita onnistumisesta ollut. – Ainoa järkevä vaihtoehtoehto oli eutanasia, Kaakko kertoo musertavasta puhelusta. Lue myös: Eläinlääkäri antaa hyödyllisen vinkin kissanomistajille

Perheen isä oli työreissulla, mutta rakkaan lemmikin lähtivät saattamaan viimeiselle matkalleen äiti ja kaikki neljä lasta. Suru oli valtava.

– Koko yön valvoin ja kuljin lastenhuoneiden väliä. Seuraavana päivänä ja mietin ja mietin, mitä oli tapahtunut. Mikä ihme vie kissan noin nopeassa ajassa?

Näytölle välähti lilja

Asia vaivasi Kaakkoa, joka ei saanut mysteeriä mielestään. Hän alkoi etsiä netistä, mistä kissan akuutti munuaistulehdus voisi johtua.

– Sitten se lävähti näytölle: lilja. Saman tien muistin, että mieheni tuomassa naistenpäiväkimpussa oli lilja. Ja netissä sanottiin, että se on kissalle hengenvaarallinen.

Kaakko kertoo miettineensä pitkään, mitä sanoisi lapsilleen ja olisiko totuus heille liikaa. Hän päätyi siihen, että lapsilla oli oikeus tietää, mitä kissalle oli tapahtunut, koska asia mietitytti heitä kaikkia.

– Samalla kun kerroin, vanhempi poikani muisti yhtäkkiä, mitä yhtenä iltana oli tapahtunut. Hänellä on videokin siitä: kissa oli pöydällä ja kastoi tassunsa kukkakimpun vedessä.

Tämä lilja aiheutti Alman menehtymisen.MTV

Tämä tapahtui kolme päivää sen jälkeen, kun kukkakimppu liljoineen kimppu oli pantu maljakkoon ja pöydälle.

– Siinä vaiheessa myrkkyä on varmasti liuennut veteen jo aika paljon. Ja tassun kastamisen jälkeen kissa on varmasti pessyt itsensä ja nuollut sen myrkyn tassustaan.

Lilja on yksi vaarallisimmista kasveista kissoille

Kaakko kertoo Alman kohtalosta, koska haluaa varoittaa kaikkia kissanomistajia kasvien ja nimenomaisesti liljojen vaaroista.

– Olen tiennyt joulutähdet ja sellaiset. Jos joulutähteä vaikka vähän nakertaa, siitä voi tulla pahoinvointia, mutta ei mitään mitä näin vakavaa.

Yliopistollisen pieneläinsairaalan johtava eläinlääkäri Mirjami Mattila vahvistaa, että lilja on yksi vaarallisimmista kasveista kissoille.

– Pelkästään liljan siitepöly tai sen vesi saattavat riittää aiheuttamaan myrkytyksen. Kissan ei tarvitse edes pureskella sitä, Mattila sanoo.

– Ja valitettavasti on niin, että tätä eivät monet kissanomistajat tiedä.

Mattila muistuttaa, että myös monet muut kasvit ovat kissoille myrkyllisiä.

– Nyt pääsiäisen aikaan kannattaa muistaa, että narsissit ja tulppaanit ovat myös myrkyllisiä. Etenkin, jos kissa järsii niiden sipuliosaa.

Eläinlääkärin mukaan on melkein helpompi listata niitä kasveja, jotka eivät ole kissoille haitallisia tai ärsytä millään tavalla.

– Jotkut ovat hengenvaarallisesti myrkyllisiä, mutta suurin osa on sellaisia, että saattaa tulla oksentelua tai ripulia, mutta ne eivät johda pysyvään elinvaurioon, Mattila sanoo.

Mitä sitten pitää tehdä, jos epäilee kissansa syöneen tai olleen kontaktissa sille vaarallisen kasvin kanssa?

– Ehdottomasti pitää aina ottaa yhteyttä eläinlääkäriin, ei kannata jäädä odottelemaan. Mitä nopeammin pääsee hoitoon, sitä parempi on ennuste, Mattila korostaa.

Alma oli seurallinen kissa, jolla oli tapana oli mukana perheen puuhissa.MTV

Kukkakauppoihin varoituksia

Alma-kissaansa sureva Mia Kaakko haluaa varoittaa muita, mutta toivoo vastuullisuutta myös kukkakaupoilta.

– Kukkakaupoissa voisi olla varoituksia, joissa kerrotaan vaarallisista kasveista. Nyt kun olen Almasta puhunut, on selvinnyt, että moni ei ollenkaan tiedä, että lilja on kissoille hengenvaarallinen. Ja sitä on usein kukkakimpuissa, varmaan siksi, että se on niin näyttävä.

– Kukkakaupoillakin voisi olla vastuu tämän tiedon levittämisessä, vaikka varoituskyltteinä.

"Inhokkikukka"

Ehkä traagisinta tapauksessa kissan kuoleman jälkeen on se, että Kaakko ei edes pidä liljoista.

– Se on aina ollut inhokkikukkani. Olin tosi epäkiitollinen miehelleni ja sanoin, että eikö oikeasti ollut mitään muuta kukkaa. Vähän pitkin hampain laitoin sen maljakkoon.

– Nyt kun olen tullut tietoiseksi sen myrkystä, olen soimannut itseäni siitä, etten poistanut liljaa kimpusta, kun kerran inhosin koko kukkaa.