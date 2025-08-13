Toinen koira tappoi Stellan omaan mökkipihaan: "Oli kuin märkä rätti sen hampaissa"

Annin* koira Stella kuoli viime lauantaina, kun tuntematon koira hyökkäsi sen kimppuun täysin provosoimatta omassa mökkipihassa.

11-vuotias kleinspitz Stella vaistosi yleensä jo tavaroita autoon pakatessa, milloin oltiin lähdössä mökille. Niin myös viime perjantaina, kun omistaja Anni suuntasi sen ja ystävänsä kanssa kauan odotettuun viikonlopun viettoon Kangaslammille, Varkauteen.

– Stellalle oma mökki tarkoitti vapautta. Siellä sai sienestää ja marjastaa ja olla pihalla ilman hihnaa, koska se ei lähtenyt läheisyydestäni metriä kauemmaksi. Se haisteli, nautiskeli verannalla, katseli ihmisten tekemisiä ja otti ilospurtteja matalalla juosten, Anni kuvailee.

Juttu jatkuu kuvan jälkeen.

Stella oli pirteä, mökkeilyä rakastava koira.Haastateltavan kotialbumi

Lauantaina 9. elokuuta aamupäivällä kolmikko puuhasteli rauhassa pihalla. Anni lähti hakemaan varastosta työkaluja, ja Stella seurasi tapansa mukaan perässä. Se innostui pyrähtelemään ilosta auton ympärillä. Anni naureskeli koiransa menolle.

Samassa hänen selkänsä takaa juoksi kovaa vauhtia suurikokoinen, amerikanpitbullterrieriltä näyttänyt koira.

– Huusin ystävälleni "koira!". Yritin ottaa sitä niskasta kiinni, mutta ei siitä saanut mitään otetta. Se oli lyhytkarvainen, ilman hihnaa tai pantaa, Anni kertoo.

Anni uskoo, että Stellan ilonpyrähdykset olivat kiinnittäneet jossakin lähistöllä olleen koiran huomion.

Stella yritti hädissään juosta karkuun. Antautumisen merkkinä se ehti heittäytyä selälleen grillikatoksen viereen.

– Se kuva jää ikuisesti mieleeni, koska se tykkäsi olla sylissä samassa asennossa niin, että sitä rapsutettiin mahasta.

Annin mukaan Stella oli hiljaa ja katsoi poispäin hyökkääjästä.

– Se ei räksyttänyt eikä provosoinut mitenkään. Silti pitbull syöksyi suoraan kimppuun, iski hampaansa rintakehän kohdalle ja ravisteli kerran päätään puolelta toiselle.

Stella painoi heiveröiset neljä kiloa. Hyökännyt koira oli moninkertaisesti suurempi.

– Pitbullin puruvoima on todella voimakas. Stella oli kuin märkä rätti sen hampaissa.

Stella perheystävän ottamassa kuvassa.Haastateltavan kotialbumi

"Yritti uudestaan ja uudestaan"

Annilla ei ollut lähellään mitään kättä pidempää, joten hän yritti puolustaa koiraansa nyrkeillä.

Kun koira laski Stellan hampaistaan maahan hakien uutta otetta, Anni syöksyi sen hampaiden ja koiransa väliin. Tässä vaiheessa hän sai puremahaavoja myös omiin käsiinsä, lähinnä sormiin.

– En aikonut jäädä katselemaan, että se raatelisi Stellan kappaleiksi.

Jotenkin Anni onnistui suojaamaan lemmikkinsä itsensä ja grillikatoksen seinän väliin, mutta toinen koira ei luovuttanut.

– Se tunki päätään läpi ja yritti uudestaan ja uudestaan päästä tappamaan.

Tässä vaiheessa koira osui hampaillaan Annia silmäkulmaan ja naarmaisi hänen käsivartensa verille. Anni huitoi kyynärpäillään ja potki jaloillaan. Ystävä yritti parhaansa mukaan auttaa vieressä, mutta koira käyttäytyi aggressiivisesti myös häntä kohtaan.

– Ystäväni pelkäsi todella paljon, että koira käy hänenkin kimppuunsa.

Lopulta hyökännyt koira luovutti. Annin mukaan se istuutui rauhassa hänen autonsa viereen ja heilutti häntää.

– Ikään kuin pyytäen palkkiota hyvin tehdystä teosta, Anni sanoo.

Anni huusi ystäväänsä sulkemaan koiran autoon, jonne se menikin sopuisasti.

– Silloin Stella oli vielä jotenkuten elossa.

Kello 11.04 Annin ystävä soitti hätänumeroon. Kello 11.13 he soittivat eläinlääkärille.

Hetki ennen ambulanssin tuloa, kello 11.40, Stella menehtyi.

Koira oli karannut sisältä

Stellan kuoleman aikoihin mökkitietä pitkin alkoi ajella hopeanvärinen Mersu, joka tuntui etsivän jotain.

Anni oli itse ambulanssissa tarkastettavana, kun autosta noussut mies kysyi hänen ystävältään, oliko hänen koiraansa näkynyt. Hetkeä myöhemmin paikalle tuli myös nainen koiranvaljaiden kanssa.

Mies kertoi koiransa karanneen kiinni olleesta mutta lukitsemattomasta ovesta hänen nukkuessaan.

– Tuon kokoinen pitbull kyllä työntää omalla voimallaan lukitsemattoman oven auki, Anni sanoo.

Puhelimitse tavoitettu poliisi ei ensin Annin mielestä tuntunut pitävän tilannetta tärkeänä.

– Kuulemma pitbull olisi pitänyt antaa omistajille, koska se oli heidän koiransa. Sen jälkeen, mitä se oli tehnyt!

Kun Anni ei suostunut luovuttamaan hyökännyttä koiraa omistajille lukitusta autostaan, poliisipartio tuli paikalle.

Paikalle saapuneet poliisit olivat asiallisia ja kirjasivat tapahtuneesta rikosilmoituksen koiran omistajien paikallaollessa. Tämän jälkeen koira luovutettiin takaisin omistajilleen.

– He sanoivat, että koiran kohtalosta päättää päivystävä eläinlääkäri. Poliisin valtuuksiin ei kuulunut lopettaa koiraa.

"Yksikin hyökkäys on liikaa"

Annilla ei toistaiseksi ole tietoa siitä, miten hyökänneen koiran kanssa meneteltiin. Omistajien yhteystiedot hän saanee myöhemmin poliisilta.

– Toivon, että omistajilla on sen verran järkeä ja vastuullisuutta päässä, että he ovat itse vieneet sen nukutettavaksi. Tämä tapaus on kuitenkin lähiympäristössä tiedossa ja aiheuttaa pelkoa ihmisissä itsensä sekä pienten lasten takia.

Anni painottaa, että pitbull-tyyppisen koiran ottamista harkitsevien tulisi tiedostaa sen ominaisuudet, vaarallisuus ja siitä seuraava vastuu.

– Tunnen pitbullien omistajia, jotka ovat sisäistäneet rodun ominaisuudet ja kouluttamisen tärkeyden. Sen, että koiraa pidetään hihnassa ja valvotaan, ettei se karkaa tai pääse hyökkäämään – edes hihnassa ollessaan. Heille koira ei ole väline egon kohottamiseen tai minkäänlaiseen esittämiseen tai uhoamiseen.

Anni toivoo, että Suomessa puututtaisiin lainsäädännöllä tämän tyyppisten rotujen pitämisen ehtoihin.

– Yksikin hyökkäys kenenkään tai minkään kimppuun on liikaa. Vika ei ole aina koirassa vaan hihnan toisessa päässä, koulutuksen puutteessa.

"Pahinta painajaistakin pahempaa"

Kun Stella vielä oli elossa, se tuntui vaistoavan omistajansa alakuloiset hetket ja veti silloin huomion itseensä lyömällä tassua. Ikään kuin se olisi yrittänyt sanoa "rapsuta minua, kaikki järjestyy".

Nyt Stella ei ole lohduttamassa.

Oman koiran, rakkaan perheenjäsenen, menettäminen näin raa’asti ja yhtäkkisesti on ollut raskasta koko perheelle.

– Olimme Stellan kanssa todella läheisiä. Se seurasi minua joka paikkaan ja rakasti rapsutuksia ja vieressä oloa. Se oli terve, ikäisekseen pirteä ja leikkisä. Sillä olisi ollut monia vuosia jäljellä.

Ensin tapahtunutta oli vaikea uskoa todeksi.

– Pahinta painajaistakin pahempaa, Anni kuvailee.

Pinnalle ovat nousseet myös vihan ja katkeruuden tunteet.

– Niin turha kuolema liian aikaisin. Ja paikassa, missä siihen vähiten olisi voinut varautua.

Annin omat fyysisetkin vammat vaativat vielä parantelua. Haavakohdissa on turvotusta, eikä oikean käden etusormi liiku kunnolla. Antibiootteja Anni syö kolme kertaa päivässä tulehtumisriskin takia.

– Lääkäri totesi sairaalassa, että toivottavasti haavojen parannuttua ei ilmene muuta. Ilmeisesti hän tarkoitti hermovaurioita.

Anni toivoo nyt oikeutta ja sitä, ettei vastaavaa enää tapahtuisi muille.

– Ei ihmisille eikä koirille. Jälkeenpäin ajatellen koira oli niin aggressiivinen, että olimme ystäväni kanssa hengenvaarassa kaikki.

Anni haluaa vielä kiittää ensihoitajia sekä päivystyksen henkilökuntaa hyvästä hoidosta, paikalle tullutta poliisipartiota tilanteen selvittämisestä sekä lukuisia ihmisiä Stellan menehtymisen johdosta tulleista osanotoista.

Anni ei esiinny jutussa omalla nimellään aiheen arkaluontoisuuden takia. Itä-Suomen poliisi on vahvistanut MTV Uutisille, että kyseinen tapaus on tutkinnassa rikosnimikkeellä eläimen vartioimatta jättäminen.