Joskus kissat yltävät suorastaan sankarillisiin tekoihin.
Suomen Kissaliitto on jakanut yhdeksälle kissalle sankarikissan arvonimen niiden viime vuonna tekemistä uroteoista. Kissat ovat muun muassa estäneet tulipalon, pelastaneet omistajansa ja pelastaneet ulkona harhailleen vanhuksen yöllä.
Mauri-kissa varoitti palosta
Yksi palkituista on Eveliina Viitalan Mauri-kissa, joka herätti yhdessä kahden muun kissan kanssa Eveliinan äidin viime kesänä. Keittiön hellalle oli kaatunut kissanraksuja, jotka olivat alkaneet kärytä. Eveliina Viitala epäilee, että kissakolmikko saattoi itse olla syyllinen sekä hellan päälle naksauttamiseen että raksujen kaatamiseen.
– Raksut olivat alkaneet kärytä hellalla aika lailla ja syttyneet jo palamaankin, ja kaikki kolme kissaa menivät herättämään äitiä, Viitala kertoo.
Sankarikissa Mauri.
Viitalan äiti ei itse heti haistanut käryä.
– Äiti oli kuitenkin havahtunut, että nyt ei taida olla mistään semmoisesta tavanomaisesta herättelystä kyse ja hän nousi ja meni keittiöön, jossa näki palon alun hellalla.
Maurin kanssa öisissä puuhissa ja herättämisoperaatiossa mukana oli myös Viitalan toinen kissa Myy sekä Viitalan äidin Iivo-kissa, mutta vain Mauri sai sankarikissan arvonimen.
Mauri sai arvonimen, koska se oli ensimmäisenä ja äänekkäimpänä paikalla ja oli nimenomaan herättänyt äidin "rääkymisellä".