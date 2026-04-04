Mauri ja Rommy ovat sankariteoistaan palkittuja kissoja | MTV Uutiset

"Olisin voinut tukehtua kuoliaaksi" – sankarikissat pelastivat omistajansa hädän hetkellä

Mauri (vasemmalla) ja Rommy saivat Sankarikissan arvonimen.

Julkaistu 04.04.2026 11:13

Joskus kissat yltävät suorastaan sankarillisiin tekoihin. Suomen Kissaliitto on jakanut yhdeksälle kissalle sankarikissan arvonimen niiden viime vuonna tekemistä uroteoista. Kissat ovat muun muassa estäneet tulipalon, pelastaneet omistajansa ja pelastaneet ulkona harhailleen vanhuksen yöllä. Mauri-kissa varoitti palosta Yksi palkituista on Eveliina Viitalan Mauri-kissa, joka herätti yhdessä kahden muun kissan kanssa Eveliinan äidin viime kesänä. Keittiön hellalle oli kaatunut kissanraksuja, jotka olivat alkaneet kärytä. Eveliina Viitala epäilee, että kissakolmikko saattoi itse olla syyllinen sekä hellan päälle naksauttamiseen että raksujen kaatamiseen. – Raksut olivat alkaneet kärytä hellalla aika lailla ja syttyneet jo palamaankin, ja kaikki kolme kissaa menivät herättämään äitiä, Viitala kertoo.

Sankarikissa Mauri. Viitalan äiti ei itse heti haistanut käryä. – Äiti oli kuitenkin havahtunut, että nyt ei taida olla mistään semmoisesta tavanomaisesta herättelystä kyse ja hän nousi ja meni keittiöön, jossa näki palon alun hellalla. Maurin kanssa öisissä puuhissa ja herättämisoperaatiossa mukana oli myös Viitalan toinen kissa Myy sekä Viitalan äidin Iivo-kissa, mutta vain Mauri sai sankarikissan arvonimen. Mauri sai arvonimen, koska se oli ensimmäisenä ja äänekkäimpänä paikalla ja oli nimenomaan herättänyt äidin "rääkymisellä".

– Mauri naukuu aamuyöllä yleensäkin, että joko saisi ruokaa, mutta nyt kyseessä oli tavanomaista kovempi maukuminen, Viitala kertoo.

Mauri sai sankarikissan diplomin postissa, mutta Myy-kissaakaan ei unohdettu, Viitala kertoo.

– Mauri ja Myy saivat molemmat herkkuja, ja kiittelimme Myytä, että hyvä, kun sinäkin olit pelastusoperaatiossa mukana.

Rommy pelasti tukehtumisvaarassa olleen omistajansa

Nurmijärvellä asuva 9-vuotias siperiankissa Rommy pelasti omistajansa Minna Aatelan vaarallisesta tilanteesta.

Aatela kertoo sairastavansa angioödeemaa ja se saattaa aiheuttaa turvotuskohtauksia, joissa esimerkiksi nielu tai kieli saattavat turvota.

– Sain yöllä sairauskohtauksen. Minulla oli puolet kielestä turvonnut. En tietenkään itse tiennyt asiasta mitään, kun olin sikeässä unessa.

Aatela kertoo Rommyn tulleen hänen viereensä ja lyöneen häntä tassullaan kasvoihin niin monta kertaa, että hän heräsi. Aatela kertoo menneensä takaisin nukkumaan, koska vastaavanlainen turvotus oli hänelle entuudestaan tuttu tilanne.

Sankarikissa Rommy. Kuva Marjut Blomqvist.

Vähän ajan päästä Rommy herätti kuitenkin Aatelan uudemman kerran.

– Hän tassullaan hakkasi ja siinä vaiheessa oli jo kynnet esillä, että nyt pitää äiti herätä, nyt ei ole kaikki kunnossa.

Aatela kertoo, että tässä vaiheessa hänen koko kielensä oli turvonnut.

– Minulla ei ole ikinä ollut niin pahasti turvonnut kieli. Se eskaloitui niin nopeasti. Minulla turposi kieli niin isoksi, että se ei enää mahtunut edes suuhun. Kun menin sairaalaan, niin olo oli kuin olisi ollut rupikonna suussa.

"Eläimet aistivat"

Aatela sanoo, että hän olisi saattanut tukehtua kuoliaaksi, jos hän ei olisi herännyt ajoissa.

Hän uskoo, että Rommy oli jotenkin aistinut vaarallisen tilanteen.

– Eläimet ovat kuitenkin aika erikoisia. Nehän aistivat asioita paljon herkemmin kuin me ihmiset. Minulla on sellainen tunne, että hän on vain jotenkin aistinut ja tajunnut, että nyt ei kaikki ole niin kuin pitäisi.

Aatela luonnehtii Rommya kuningattareksi.

– Hän tietää olevansa kuningatar ja hän tietää, että kuningattaret saavat tehdä, mitä kuningattaret haluavat tehdä. Ihana ja todella kiltti kissa. Mutta jos hän ei pidä jostain asiasta, niin hän kyllä ilmoittaa siitä, Aatela naurahtaa.

Aatelan mukaan Rommylla on käytännössä palkkiopäivä joka päivä, mutta ansiokasta toimintaa on pyritty kuitenkin huomioimaan.

– Rommy pitää hirveästi maitoshoteista, niin hän on niitä sitten saanut. Lisäksi Kissaliitolta tuli kunniaplakaatti sankarikissan arvonimestä.

Aatela kertoo, että hänellä on ollut vuosien mittaan monia kissoja. Hän luonnehtii Rommya elämänsä kisaksi.

– Meillä on Rommyn pentuajoilta saakka ollut ihan spesiaali yhteys.

Suomen Kissaliitto ry myöntää vuosittain Sankarikissan arvonimen kunnianosoituksena kissoille, jotka ovat toiminnallaan osoittaneet poikkeuksellista neuvokkuutta, huolenpitoa ja sankarillisuutta. Sankarikissan arvonimen saivat: Kapu, kotikissa, joka herätti omistajansa, joka pelasti ulkona harhailleen ja apua tarvinneen vanhuksen. Rölli, maine coon, joka pelasti omistajansa. Pekka Töpöhäntä, kotikissa, joka pelasti omistajansa. Eino, turkkilainen van, joka pelasti omistajansa. Rommy, siperiankissa, joka pelasti omistajansa. Mauri, brittiläinen lyhytkarva, joka esti tulipalon leviämisen. Altti, abessinialainen, joka esti tulipalon. Missu, kotikissa, joka esti vesivahingon. Ray, maine coon, joka toimii terapiakissana.