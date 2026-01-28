Tiistaina viisi ihmistä kuoli Harkovan alueella, kun Venäjä teki iskun matkustajajunaan.
Ukrainassa Venäjä on jatkanut iskujaan Ukrainan kaupunkeihin. Alkuviikon iskuissa on kuollut ukrainalaisviranomaisten tietojen mukaan yhteensä yli kymmenen ihmistä.
Keskiviikon vastaisena yönä kaksi ihmistä kuoli Bilohorodkan taajamassa Kiovan laitamilla, kertoi Kiovan alueen kuvernööri Kyiv Independentin mukaan. Lisäksi yksi ihminen kuoli drooni-iskussa Dnipropetrovskissa, kertoo AFP.
– Ei ole eikä voi olla mitään sotilaallista oikeutusta hyökkäykselle, jolla surmataan siviilejä matkustajavaunussa, sanoi Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi Telegramissa.
Lämmitys viety pakkasilla
Tiistain vastaisena yönä Odessaan tehdyissä iskuissa kuoli kolme ihmistä. Donetskin alueen Slovjanskissa kuoli pariskunta, Zaporizhzhjassa 58-vuotias mies ja Hersonissa 72-vuotias mies.
Venäjän iskut Ukrainan energiainfrastruktuuria vastaan ovat jättäneet miljoonia ukrainalaisia kerrallaan vaille sähköä ja lämmitystä kovilla pakkasilla. Venäjä ei ole hellittänyt, vaikka diplomaattisia keskusteluja sodan päättämiseksi jatketaan.